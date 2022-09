BILI SU KLJUČNI U BITCI KOJA JE PREOKRENULA DOMOVINSKI RAT! ‘Ti su topovi bili kod nas’: Branitelj otkrio fascinantan ratni put oružja koje smo donirali Ukrajini

Nakon vijesti koju je objavila informativna agencija ukrajinskog ministarstva obrane, Armijainform, da se na prvoj crti u Donjeckoj oblasti koriste topovi M46 130 mm koje je Hrvatska donirala Ukrajini, na Twitter profilu Ukraine Weapons Tracker, koji prati oružje u ratu u Ukrajini, objavljene su i fotografije topova koji se navodno već nalaze i koriste u Donjecku.

Kako su objavili, položaji topničke jedinice, jedne od mehaniziranih brigada u Donjeckoj oblasti, nalaze se na udaljenosti od 8-10 kilometara od neprijatelja i topom M-45 navodno su gađali ruske mete.

No, ono što je zanimljivo, kako je za Morski.hr posvjedočio hrvatski novinar Zadarskog tjednika Siniša Klarica, koji je i sam sudjelovao u Domovinskom ratu i to u 112. brigadi ZNG-a 159. brigadi Hrvatske vojske, riječ je o topovima koji su navodno obranili Šibenik i bili ključni u akciji Maslenica.

“Nedavno isporučene hrvatske M-46 130 mm topove ukrajinska vojska već koristi na prvim crtama u Donjeckoj oblasti. Zajedno s M-46 topovima, ukrajinska vojska dobila je i značajnu količinu streljiva. Na ovim slikama možemo vidjeti hrvatske OF-482M HE projektile”, navodi se na Twitter profilu.

Na jednoj od fotografija navodno snimljenih na prvoj crti u Donjecku, vide se kutije s natpisom “Metak s trenutno fugasnim proj”.

#Ukraine: Recently delivered Croatian 🇭🇷 M-46 130mm field guns are already used by the Ukrainian army on front-lines in #Donetsk Oblast. Along with M-46 guns the Ukrainian army received a significant amount of ammo- in these photos we can see Croatian-made OF-482M HE projectiles. pic.twitter.com/FxKwRwG6WP

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) September 19, 2022