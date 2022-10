‘BILA SAM MLADA I SIROMAŠNA’! Djevojka koju su prodavali pobjegla iz pakla prostitucije i ispričala sve: ‘Rekli su da će mi ubiti obitelj’

Autor: L.B.

Žrtva trgovine ljudima, Nevena Mitić iz Niša, imala je samo 21 godinu kada je postala žrtvom. Samo je htjela pobjeći od siromaštva i osigurati sebi bolji život. Zaljubila se, i čovjek njezinog života, kako je tada mislila, odveo ju je u Nizozemsku. Tamo je provela dvije godine baveći se nasilnom prostitucijom.

Budući se danas obilježava Europski dan borbe protiv trgovine ljudima, o toj važnoj temi progovorila je u emisiji Novi dan N1 Srbija, kao i Ibro Ibrahimović iz srbijanskog Ureda za borbu protiv trgovine ljudima.

“Broj identificiranih žrtava u Srbiji je trenutačno 52 i moram reći da je to već veći broj u odnosu na cijelu prošlu godinu. Beograd, Niš i Novi Sad imaju najviše žrtava, ali ima i veliki broj neotkrivenih slučajeva i moramo se svi potruditi da ih otkrijemo“, kazao je Ibrahimović.





‘Ne bi bilo možda tako da sam bila samo siromašna’

Kako je rekao, u najvećem postotku, radi se o ženama žrtvama trgovine.

“Sustav identifikacije kod nas je dobro koncipiran, postoji Centar za zaštitu trgovine ljudima koji ima mandat da identificira žrtve neovisno od MUP-a i nadležnih organa“, dodao je.

Govoreći o svom slučaju, kada je sa 21 godinom postala žrtva trgovine ljudima, Nevena Mitić kaže za N1 da „nije ni sanjala da joj se može nešto takvo dogoditi“.

„Bila sam mlada, naivna, željela bolji život, pošto dolazim iz siromašne obitelji, u kojoj je bilo puno nasilja. Ne bi bilo možda tako da sam bila samo siromašna. Ali, zaljubila sam se i mislila da on može biti taj koji će me odvesti iz tog siromaštva, da imam bolji život, a zapravo je to bila samo zamka. Pala sam u ruke kriminalaca koji su me odveli u Nizozemsku“, ispričala je.

Dvije godine u prisilnoj prostituciji

Tamo je, kaže, bila u prisilnoj prostituciji dvije gpodine.

“Ucijenili su me, rekli su da će mi ubiti obitelj i nisam smjela ništa nikom reći. Izgledalo je da sam ja slobodna osoba koja može šetati, izlaziti, ali nije bilo tako. Ja sam morala da trpjeti, šutiti i vjerovati da ću izaći iz toga“, kazala je.









Njezina obitelj o tome ništa nije znala.

“Moja obitelj nije znala gdje sam, niti sam ja njima mogla reći svoju adresu. Otac je stalno pio, majka je bila stalno tužna, nisu imali energije da bilo što naprave. Ja sam im preko telefona govorila da sam dobro i da ne brinu za mene“, priča Mitić.

Nada se pojavila nakon dvije godine.









A onda se nakon dvije godine pojavila nada

“Pojavio se jedan čovjek i ja sam našla snage da mu sve ispričam. I to je trajalo par mjeseci, nisam znala smijem li mu bilo što reći. Ali sam smogla snage i ispričala. I on me je odveo. Živjela sam dva mjeseca u iznajmljenom stanu, ali sam poželjela biti puno, puno dalje. I otišla sam u Brazil“, rekla je.

Naglašava i koliko joj je trebalo da preboli sve traume.

“Da pričam ovako slobodno, morala sam raditi puno terapija, četiri puta tjedno psihoanalize, tražila sam prirodne načine liječenja – jogu, budizam, da ne moram piti lijekove. Danas pričam ovako jer sam puno radila na sebi“, izjavila je.

‘Nitko nije zaštićen’

Ibrahimović napominje da su žrtve trgovine uglavnom ranjive osobe.

“Kriminalci biraju ranjive osobe. Prosječan profil žrtve je mlada djevojka koja nema posao, niskog obrazovnog profila i jednostavno, one jesu najranjivija kategorija. Također, djevojčice romske populacije, koje se eksploatiraju radi prisilnog braka, ali i muškarci kao predmet radne eksploatacije. Ne možete reći da je netko zaštićen. A vrlo je važno da pošaljemo poruku da predmet trgovine može biti bilo tko od nas“, zaključio je.