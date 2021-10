BILA JEDNOM JEDNA PARTIJA: ‘Ne može se imati pristup – my way or the highway!’ Danas DAN D za SDP! Odlazi li stranka u ropotarnicu povijesti?

Autor: Dnevno

Vruća jesen u SDP-u ide prema svojem usijanju!

Pristaše šefa stranke Peđe Grbina grčevito se bore za prevlast, a ima li SDP stabilan Klub u Saboru pita se svaki prosječni glasač druge najjače hrvatske stranke koju Možemo! polako ali sigurno gura na treću poziciju.

Većina analitičara smatra da previranja u Partiji nisu došla preko noći, ona su posljedica dugogodišnje loše SDP-ove politike. Mnogi SDP smatraju bezidejnim, a za to krive prije svega – katastrofalno vođenu kadrovsku politiku koja je započela još u vrijeme Zorana Milanovića.

Politički analitičar i komentator Tomislav Stipić komentirao je za naš portal situaciju u toj stranci te kritizirao stranačku politiku i žestoko se osvrnuo na saborske zastupnike koji namjeravaju osnovati vlastiti saborski klub.

Grbinovi protivnici ništa ne razumiju

“Shizofrena situacija u kojoj je stranku držala nekolicina političkih analfabeta, istodobno se busajući u socijaldemokratske vrijednosti, doista je nezabilježena u novijoj političkoj povijesti, ali je vrlo poučan putokaz za budućnost stranačkog organiziranja u Hrvatskoj. Jednostavno je nepojmljivo da ljudi koji tvore saborski Klub reketare stranku bez koje nikada ne bi vidjeli Sabora. Silovanje i inzistiranje na proceduri što su kao posljednji bastion vlastite samopromocije inaugurirali Grbinovi protivnici dokaz je da ti ljudi apsolutno ništa u politici ne razumiju, niti žele razumjeti, a dokaz je i da su im njihovi osobni interesi daleko važniji od stranke u koju se kunu”, rekao je Stipić.

Analitičar je podsjetio koliku stvarnu političku snagu imaju “pobunjenici” iz Partije.

“Ovih 14 pobunjenika, koji su pohitali u pomoć četvorici izbačenih zastupnika, na izborima su skupili ukupno 39 tisuća preferencijalnih glasova, a ako im pridodamo još Zvanu Brumnića, Nikšu Vukasa, Marinu Opačak Bilić i masterminda cijele ove urotničke operacije Rajka Ostojića, brojka se penje do 51 tisuće. Međutim, čak i brojniji od zastupnika koji stoje na liniji stranačkih tijela, imaju daleko manji broj preferencijalnih glasova što dovoljno govori o legitimitetu za ovakav rušiteljski nagon. SDP-ovi zastupnici koji su odlučili poštivati odluke stranačkih tijela na izborima su ukupno osvojili skoro 70 tisuća preferencijalnih glasova što im daje na težini, ne samo kod članstva, već i kod šireg biračkog tijela”, rekao je analitičar Tomislav Stipić.

Za četvrtak 7.10. najavljen je svojevrsni DAN D za SDP koji bi mogao odrediti ide li SDP smjerom obnove i ujedinjena ili ga čeka put bez povratka i konačni pad socijaldemokratske Partije.









Jedan od onih čija se sudbina još ne zna i koji lagano važe oko pozicije u stranci je i Domagoj Hajduković. On je za naš portal objasnio o kakvom se kaosu radi, ali i napomenuo: “U politici se treba voditi principima, načelima i vrijednostima. Ako je reperkusija obrane njih da me izbace iz stranke, onda ću se morati s time pomiriti i prihvatit ću to kao reperkusiju”, rekao je oko izgledne mogućnosti da ga nakon godina koje je dao stranci izbace.

Nije sve izgubljeno?

Ipak, Hajduković smatra da nije još sve izgubljeno i da ima šanse za pomirbu i ujedinjenje.

“Ima još vremena za razgovor i dogovor, nije sva nada izgubljena. Ali za razgovor i dogovor treba dvoje, i ne može i ne treba imati pristup ‘my way or the highway'”, rekao je Hajduković.

Na drugom pak kraju političkog spektra, odvijaju se previranja koja će također odrediti smjer i izgled političke karte u narednom razdoblju.









“Ujedinjena desnica” oko Hrvatskih suverenista najavila je pohod i iskazala velike političke ambicije, a za šefa stranke kojoj se priključilo nekoliko desnih opcija izabran je Marijan Pavliček.

“Ovo je dobar početak, na zdravim temeljima, okupili smo se svi kojima je dosta svađa. Okupili smo se oko ideje, zatomili smo ega, jer ideja suverenizma nikad nije bila aktualna kao sada”, izjavio je za naš portal novi predsjednik stranke Marijan Pavliček nakon Sabora.

Desnica i zelena ljevica galopiraju

Ipak, analitičar Tomislav Stipić smatra da od “ujedinjene desnice” neće biti ništa: “Svi ovi ljudi ne bi danas sjedili u Saboru da nije bilo Miroslava Škore, a danas ga vozaju poput maskote tepajući mu da je bitan. Može li se itko sjetiti koju je bitnu temu, egzistencijalno važnu za hrvatske građane, otvorio itko od ovih ljudi? Ne, jer je lakše poene skupljati na komunizmu, UDB-i i Srbima. Uz ovakvu desnicu, Andrej Plenković može mirno spavati”, rekao je Tomislav Stipić i podsjetio da je na predstavljanju nove desnice bio i osnivač i bivši predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro.

Uz zasad nedodirljivi HDZ i Andreja Plenkovića, vrlo stabilan MOST, galopirajuću zelenu ljevicu predvođenu platformom Možemo! i Tomislavom Tomaševićem, politička arena sve je vatrenija i SDP-ova previranja mogla bi tu stranku koštati puno, puno političkih poena.