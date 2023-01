‘BILA JE BIJELA KAO ZID!’ Po mrklom mraku prestravio vlastitu kćer, bešćutni otac mora platiti 15 tisuća kuna: ‘I dan danas se boji ići tamo’

Autor: L.B.

Sud je proglasio krivim oca koji je 12-godišnju djevojčicu ostavio u mraku usred zagrebačkog parka Maksimir. Zbog toga će morati platiti kaznu od 15 tisuća kuna te 1000 kuna prekršajnog postupka.

Naime, sve se dogodilo u veljači 2022. godine oko 19.30 sati navečer, a prema njegovoj strani priče, djevojčica je rekla da ide mami, na što joj je on odgovorio “Pa dobro, idi”.

No, kako on tvrdi, dijete je neko vrijeme pratio pogledom dok je hodalo, i tek onda otišao do auta, piše Danica.





‘Bila je bijela kao zid’

Međutim, majka djevojčice tvrdi da je dočekala kćer na Kvatriću te da je dijete bilo vidno uznemireno i prestrašeno.

“Bila je bijela kao zid, rekla je da ju je tata ostavio u Maksimiru kod Vidikovca, da je pitala prolaznike za izlaz, a kada smo došle kući primijetila sam da je sva oznojena od uzbuđenja i stresa”, rekla je majka na sudu.

Dodala je da se dijete nakon ovog događaja i dan danas boji ići u Maksimir.

‘Takav postupak predstavlja psihičko nasilje’

Prema mišljenju sutkinje, otac je svojim ponašanjem pokazao nebrigu prema djetetu, jer je bio mrkli mrak i malo ljudi, što bi i odrasloj osobi stvorilo nelagodu.

“Otac je pokazao izrazitu nebrigu prema svom djetetu i po mišljenju suda je nerazumno i neprihvatljivo takvo ponašanje jer je postojala potencijalna opasnost da se dijete izgubi na povratku kući, odnosno da joj se pri povratku kući nešto loše i dogodi”, rekla je.

Istaknula je da i nalaz Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb, osim iskaza majke, pokazuje da je dijete bilo preplašeno i uznemireno.









“Takav postupak oca upravo predstavlja psihičko nasilje u obitelji počinjeno na štetu djeteta”, zaključila je sutkinja u presudi.