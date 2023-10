Izrael je uhvaćen na spavanju: Napad je planiran u tajnosti, odgovorit će velikom silom

Islamistički pokret Hamas izveo je u subotu ujutro najveći napad na Izrael u posljednjih nekoliko godina.

Tako je iz palestinskog Pojasa Gaze izveden žestok i masovni raketni napad, naoružani napadači su prešli granicu, a Hamas objavio početak “specijalne vojne operacije” protiv Izraela, javljaju svjetske novinske agencije.

Izraelska vojska je kazala kako je spremna za rat, dok je izraelski premijer Benjamin Netanyahu sazvao hitan sastanak sigurnosnih dužnosnika.

“Ovo je višedimenzionalni napad bez presedana na Izrael s ciljem ubijanja i otmice civila i vojnika”, rekao je u subotu ujutro Johnatan Cornicus kojeg dnevni list Ha‘aretz titulira bivšim glasnogovornikom Izraelskih obrambenih snaga. Ministar obrane Yoav Gallant objavio je da je Izrael u ratnom stanju nakon što je palestinski militantni pokret Hamas pokrenuo napade iz pojasa Gaze.

Ovaj incident je najozbiljniji otkad su Izrael i Hamas vodili desetodnevni rat 2021. godine, a izraelski mediji izvještavaju o oružanim sukobima između skupina palestinskih boraca i snaga sigurnosti u gradovima na jugu Izraela.

Vojni zapovjednik Hamasa Mohamad Deif objavio je početak “vojne operacije” protiv Izraela, pozivajući Palestince posvuda na borbu.

“Ovo je dan najveće bitke za okončanje posljednje okupacije na zemlji”, rekao je i dodao da je ispaljeno 5000 raketa.

Prema podacima hitnih službi, jedna je Izraelka poginula, a 15 je ozlijeđeno u raketnim napadima.

Izraelska vojska je rekla da njene snage djeluju unutar Gaze, ali nije navela detalje.

