BIH PRED NOVOM KRIZOM! ‘Prijeti nam destabilizacija i financijski kolaps’

Autor: Dnevno

Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) Bosne i Hercegovine pozvala je u utorak vodeće bošnjačke i srpske stranke da se uspostavi vlast gotovo godinu dana nakon održanih izbora.

HDZ BiH upozorava da bi moglo doći do destabilizacije ako se do kraja godine ne donese proračun, ne izmijeni izborni zakon i nastavi blokada euroatlantskog puta. “BiH ulazi u zadnje tromjesečje tekuće godine bez novih vlasti, približava se ulasku u novu godinu bez donesenog proračuna. To donosi rizik i moguću destabilizaciju”, priopćili su iz HDZ-a BiH.

Napominju kako je zbog neuspostave vlasti zaustavljen euroatlantski put zemlje te joj prijeti potpuni zastoj reformi. ”BiH mora napredovati u provedbi reformi i pristupanja EU i NATO-u. Kao dio reformskih procesa posebno se ističe pitanje održavanja izbora u Mostaru, koji je osim političkog prioriteta istovremeno i test zrelosti demokratskog društva BiH”, navodi HDZ BiH dodajući kako u Mostaru čak 11 godina nije biran novi saziv Gradskog vijeća ni novi gradonačelnik.

Pozivaju bošnjačku SDA Bakira Izetbegovića i srpski SNSD Milorada Dodika da nastave razgovore kako bi uspostavili vlast na temelju sporazuma što su ga čelnici ove tri nacionalne stranke potpisali početkom kolovoza. “Sporazum o uspostavi vlasti koji su potpisali predsjednici SDA, SNSD-a i HDZ-a BiH jedino je rješenje koje sveobuhvatno zadovoljava kriterije izbornih pobjednika i uspostavlja principe dugoročnog zajedničkog djelovanja”, dodali su iz HDZ-a BiH.

Podsjetimo, novi saziv Vijeća ministara BiH nije ustrojen gotovo godinu dana od održanih izbora jer bošnjačka strana inzistira na predaji dokumenta Godišnjeg nacionalnog programa (ANP) nužan za aktiviranje Akcijskog plana za članstvo BiH u NATO-u (MAP), a čemu se protivi srpska strana.