‘BiH NIJE OZBILJNA KAO ŠTO JE BILA JUGOSLAVIJA’ Dodiku opet popustile kočnice: Nastavlja se sotoniziranje Srba, s Vučićem sam dogovorio spomenik stradalima iz NDH

Autor: Dnevno.hr

Srpski član Predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da je BiH duboko podijeljeno društvo, da nema rješenje i da je totalni neuspjeh Zapada.

Niti je BiH ozbiljna zemlja kao što je bila Jugoslavija, niti je zajednička zemlja kao što je to bila Jugoslavija, niti je imala zajedničku vojsku, kao Jugoslavija, rekao je Dodik.

Zapad ga optužuje da razbija Bosnu i Hercegovinu, prijeti mu sankcijama, a on tvrdi da samo čuva Republiku Srpsku.

Dodik je rekao, gostujući u emisiji “Oko”, da se nastavlja ‘sotoniziranje’ Srba i njihovih vođa tako da je netko završio u Haagu ili da ‘pokušavaju nakačiti priče o kriminalnom miljeu’, no da su konstantno usmjereni na to da se Republici Srpskoj smanje ingerencije, da se odmaknu od Ustava BiH i da za to okrive Srbe.

Rekao je i da je tijekom rata u gazi na zgradama institucija Republike Srpske projicirana zastava Izraela i Benjamin Netanjahu je zahvalio na tome, a na Vijećnici u Sarajevu je bila zastava Palestine. Zatim je istaknuo da baš na toj Vijećnici postoji tabla na kojoj piše da su je raketirali “srpski agresori”, i upitao kako on, koji je rođen u Laktašima, može biti agresor na BiH, naglasivši da su sve to stereotipi koji neće nestati.

Potresao ga odlazak u Auschwitz

Dodik je objasnio da je njegov odlazak u Auschwitz na godišnjicu Kristalne noći odnos prema svim žrtvama u Drugom svjetskom ratu.

“Srbi su tu mnogo stradali. Auschwitz je posebno specijaliziran logor za Židove gdje je stradalo oko 1.100.000 ljudi. Osjećaj da posjećujete krematorij, gdje su nekada spaljivali po 300 ljudi je užasan”, naveo je Dodik.

S Vučićem dogovorio memorijalni kompleks stradalim Srbima

Govoreći o zločinima iz NDH i o izgradnji Memorijalnog centra Donja Gradina, Dodik je rekao da je s predsjednikom Aleksandrom Vučićem dogovoreno da se radi kompleks i da su angažirane tvrtke da se naprave idejni projekti.









“Naravno da moramo biti pažljivi u vezi s tim. Na tom mjestu treba obilježiti ne samo stradanje u Jasenovcu, nego sva mjesta stradanja Srba, u Hrvatskoj, u Federaciji, u Prebilovcu, Jadovnu, Šušnjari, Grbavici kod Bihaća, svuda je tu ubijeno u kratkom periodu 5.000, 10.000, 15.000 ljudi”, rekao je i dodao da su mnoga srpska sela oko Bihaća ‘očišćena od Srba’.