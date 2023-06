‘BiH je lokomotiva na nizbrdici!’: Dramatičan vapaj velikog muftije, optužio Hrvatsku da napada BiH

Autor: Dnevno.hr

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husen ef. Kavazović u intervjuu za Glas Amerike je izjavio da je BiH, pod europskim patronatom, “pretvorena u vreću za udaranje”.

Kavazović smatra da “BiH napadaju susjedi potpomognuti silama iz Europske unije”, a na pitanje smatra li svoju prijašnju izjavu “da institucije BiH i državu treba braniti svim sredstvima, pa i oružjem”, koju su mu mnogi američki dužnosnici zamjerili, preoštrom, on kaže:

“Zahvalni smo na svemu što su Sjedinjene Američke Države učinile u BiH, ali u jednom momentu su se povukli i prepustili državu Europskoj uniji koja nije sposobna rješavati teška pitanja na Balkanu, a posebno ne u BiH. Ne možete nekome tko nema kapacitet da rješava probleme (agresija, zločini, genocid) i stalne težnje ka secesiji, prepustiti posao. Iako je Slobodan Milošević procesuiran u Hagu, politički projekt nije završio u Haagu, on i dalje živi ovdje.”





‘BiH je lokomotiva koja je na velikoj nizbrdici i ide prema ambisu’

Potom je kazao kako je “BiH pod europskim patronatom pretvorena u vreću za udaranje”, a tko god je želio nešto probati na BiH, kaže, mogao je to učiniti.

“Najčešće su to činile Srbija, Hrvatska, Rusija i Mađarska. Svatko može doći ovdje i osokoliti snage koje žele razbiti BiH. SAD su napravile veliku grešku kada su povukle trupe iz BiH. Trebalo je ostaviti makar jedan dio, pa i simboličan, te tako poslati poruku da je BiH država koja je pod američkom protekcijom. SAD su se opredijelile za crnu listu koja nije dovela do rezultata. BiH je lokomotiva koja je na velikoj nizbrdici i ide prema ambisu.

Plašim se da će crna lista u crno zaviti BiH zbog nepravovremenog reagiranja prema onima koji razbijaju BiH, tako da se uklone s političke scene. U protivnom, to bi moglo dovesti do nove tragedije. Ne može BiH biti žrtva odnosa Srbije i Kosova, jer bošnjački narod to osjeća. Bošnjaci su doživjeli velike zločine i genocid i to treba prestati. Smatramo da se politika predsjednika Bidena treba popraviti, da se više jača stabilnost te da se susjedima jasno stavi do znanja da je BiH suverena zemlja i pod protekcijom SAD-a”, nabrojao je efendija.

‘BiH napadaju susjedi potpomognuti silama iz EU’

Na pitanje o izjavi Daria Kordića “da bi sve ponovo radio kao i ratnih godina te da se ne kaje za učinjeno”, Kavazović kaže:

“Izjava je sramna i ne mislim da je prijetnja. Problem je u pozadini naših susjeda koji veličaju ratne zločince, odlikuju ih, daju imena važnim ustanovama po ratnih zločincima te tretiraju Darija Kordića kao nekoga ko se pokajao i dobio oreal sveca. Dočekuju ga političari visokog ranga i određeni biskupi iz Katoličke crkve. Ratnim zločincima to daje nova krila da se nikada ne pokaju za nedjela. Društvo griješi odnosom prema njima. Oni ne mogu biti heroji, oni su ratni zločinci i do smrti trebaju okajavati grijehe. Ne trebaju biti model na kojem ćemo odgajati nove generacije.”

Potom je Kavazović naglasio kako “BiH napadaju susjedi potpomognuti silama iz EU”.









“Mađarska i Rusija su perjanice. One destruiraju odnose u BiH i upozoravamo naše prijatelje iz SAD-a na četiri države koje se prema BiH odnose kako ne treba – Srbija, Hrvatska, Rusija i Mađarska. Hrvatska ima veliki broj imovine BiH u svojim rukama. Pitanje zajedničke imovine Hrvatska nije željela raspravljati na zajedničkoj sjednici vlada”, kazao je Kavazović.