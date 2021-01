BIDENU I HARRIS STIGLA POSEBNA ČESTITKA: Ovo će ih razveseliti nakon jučerašnjih scena nasilja!

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) uputilo je u četvrtak na Twitteru čestitku izabranom američkom predsjedniku Joeu Bidenu i potpredsjednici Kamali Harris nakon što je Kongres potvrdio njihovu pobjedu na izborima održanima 3. studenoga.

“Čestitamo izabranom predsjedniku Joeu Bidenu i izabranoj potpredsjednici Kamali Harris na finaliziranju izborne pobjede u Kongresu. Hrvatska se veseli budućoj bliskoj suradnji s našim strateškim partnerom i NATO saveznikom”, navodi se u tvitu koji je objavilo MVEP.

Congratulations to President-Elect @JoeBiden and Vice President-Elect @KamalaHarris on finalizing the electoral victory in the #Congress.

🇭🇷 looks forward to future close cooperation with our strategic partner and #NATO Ally.

🇭🇷🤝 🇺🇸

— MVEP/MFEA 🇭🇷 (@MVEP_hr) January 7, 2021