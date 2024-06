Biden skroz izgubljen u debati s Trumpom, jako bizarno: ‘Mislim da ni on sam ne zna što je rekao’

Demokrati su toliko u panici zbog lošeg nastupa predsjednika Joea Bidena u debati s Donaldom Trumpom da neki aktivno raspravljaju o nečemu što je nekad bilo nezamislivo, a to je zamjena za Joea Bidena.

Tri stratega bliska trima potencijalnim demokratskim predsjedničkim kandidatima rekli su da su tijekom debate bili bombardirani tekstualnim porukama. Jedan savjetnik rekao je da su primili molbe da njihov kandidat istupi kao alternativa Bidenu. Drugi savjetnik rekao je da su dobili “najmanje pola tuceta ključnih donatora koji su slali poruke tipa ‘katastrofa’ i da stranka treba nešto učiniti”, ali su priznali da “ne može puno biti učinjeno osim ako” Biden ne odstupi.

Oni su bili među više od desetak demokrata koji su razgovarali za POLITICO, većinom pod uvjetom anonimnosti kako bi mogli slobodno govoriti.

Jedan veliki demokratski donator i Bidenov pristaša rekao je da je vrijeme da predsjednik završi svoju kampanju. Ova osoba opisala je Bidenovu večer kao “najgori nastup u povijesti” i rekla da je Biden bio toliko “loš da nitko neće obraćati pažnju na Trumpove laži”.

Fun Fact: These two have been eligible for Medicare for over 13 years pic.twitter.com/TjLEkQS4TF

“He did beat Medicaid, he beat it to death”

What a line from the debate

“Biden mora odustati. Nema sumnje u to,” rekao je donator u tekstualnoj poruci, predlažući alternativnu listu koju bi predvodili guverneri Marylanda i Michigana. Najmanje dva istaknuta potencijalna kandidata za 2028. godinu — guverner Illinoisa J.B. Pritzker i guverner Kalifornije Gavin Newsom — rekli su da stoje uz Bidena čak i nakon njegovog nastupa.

Newsom je, kad su ga na MSNBC-u pitali treba li Biden odstupiti, rekao da su takvi razgovori “nepotrebni”.

“Ne okrećete leđa zbog jednog nastupa,” rekao je Newsom. “Kakva bi to stranka bila?”

Biden je imao poteškoća tijekom većeg dijela debate, prvog susreta za opće izbore 2024. između predsjednika i bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. 81-godišnji predsjednik dugo je bio pod pitanjem zbog svoje spremnosti za funkciju, a debata — najraniji takav susret za opće izbore u modernoj političkoj povijesti — bila je potez Bidenove kampanje da resetira narativ oko utrke.

Tjednima su demokrati očekivali da će snažan Bidenov nastup u debati ublažiti zabrinutost zbog njegove dobi. Umjesto toga, dogodilo se suprotno.

“No Labels i Dean Phillips pobijedili su u ovoj debati,” rekao je bivši visoki dužnosnik Bijele kuće Joea Bidena, referirajući se na vanjske napore da se u utrku uvede drugačiji kandidat, koji nije Trump ili Biden.

Nade unutar stranke, iako je malo vjerojatno da će stvarno rezultirati promjenom na vrhu liste, odražavaju veliki preokret u kampanji. Sadašnji predsjednici tradicionalno su imali lošije rezultate tijekom svojih prvih debata — opterećeni zahtjevima posla i često u nemogućnosti posvetiti ozbiljno vrijeme pripremi. No, debata u četvrtak bila je jedinstvena jer je potvrdila postojeću predrasudu o Bidenu među mnogim biračima kao kandidatu koji je prošao svoj vrhunac.

“I don’t know what he said”

“I don’t think he knows what he said either”

Trump responding to these “words” from Joe Biden

LMAOOOOO pic.twitter.com/4j9HxF3HcV

— Matt Wallace (@MattWallace888) June 28, 2024