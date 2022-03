BIDEN SE SPREMA ZA NAJŽEŠĆI UDAR RUSIJI? Pala velika odluka, čeka se obraćanje američkog predsjednika

Očekuje se da će američki predsjednik Joe Biden danas zabraniti uvoz ruske nafte, prirodnog plina i ugljena u SAD, navode tri izvora upoznata s tom odlukom.

SAD će to učiniti jednostrano, bez svojih europskih saveznika, zbog neslaganja među europskim nacijama oko toga treba li zabraniti rusku energiju. Zemlje EU-a su znatno više izložene ruskoj energiji od SAD-a.

Očekuje se da će Biden objaviti vijest u 16:45 sati po hrvatskom vremenu.

SCOOP: US to ban imports of Russian oil, sources tell @annmarie @SalehaMohsin and me. White House announcement as soon as TODAY.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 8, 2022