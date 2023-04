BIDEN SE SLOMIO! Potekle su suze, vratilo ga je na najveću tragediju: Dao mu je bolesničko pomazanje, ali nije očekivao da će ga ovdje sresti

Autor: Mia Peretić

Američki predsjednik Joe Biden rasplakao se zadnjeg dana svog četverodnevnog putovanja u Irsku nakon slučajnog susreta sa svećenikom, koji je njegovom sinu Beauu dao bolesničko pomazanje prije nego što je umro 2015.

Otac Richard Gibbons, župnik i rektor svetišta Knock, rekao je da se otac Frank O’Grady – kapelan koji je bio uz Beaua Bidena dok je umro – preselio u Knock te da ondje radi, što je dovelo do neplaniranog sastanka s predsjednikom.

“Slučajno se dogodilo da ovdje imamo kapelana koji je dao obred posljednjeg pomazanja njegovom sinu u Sjedinjenim Državama”, rekao je svećenik.





“Ja nisam ni znao, nisam to znao dok predsjednik nije došao. Smijao se, plakao, to je čovjeka pogodilo, moglo se vidjeti koliko mu je sve to duboko značilo”, rekao je otac Gibbons, a prenosi Guardian.

Joe Biden breaks down as he meets priest who gave his son the last rites

US president, whose son Beau Biden died of brain cancer in 2015, tearful after chance meeting with Fr Frank O’Grady in Co Mayo pic.twitter.com/LquH2iJjls — Chrissy (@along198700) April 15, 2023

Bidena svladale emocije: Sve mu se vratilo

Bivši vojni kapelan O’Grady kasnije je rekao za Sky News: “Nije znao da radim ovdje. Kad sam ga vidio, bio je pomalo emotivan. Zadnji put smo se sreli kad mu je sin bio teško bolestan prije osam godina i sve mu se vratilo.”

Dodao je i da je bio iznenađen što su ga pozvali jer je znao da se radi o privatnom posjetu i da je samo odabranom broju ljudi dopušten ulazak u baziliku.









“Sreo sam u kapelici ukazanja, njega, njegovog sina Huntera i sestru. Imali smo lijep razgovor oko 10 minuta. Bio je oduševljen što me vidi i ja sam bio oduševljen što vidim njega. On me snažno zagrlio i Hunter me snažno zagrlio. Bilo je to kao ponovno okupljanje”, rekao je O’Grady.

“Rekao sam mu da je on osoba velike vjere i on je rekao da ga je vjera održala u prošlosti, u tom teškom vremenu, i još uvijek ga podržava.”

Smrt sina ostavila dubok trag: On je trebao ovdje držati govor, ne ja

Smrt njegova sina, koji je bio državni odvjetnik u Delawareu, duboko je utjecala na Bidena, koji je u četvrtak rekao irskom parlamentu da se nije namjeravao kandidirati za predsjednika 2020. nakon smrti svog sina.









“Znate, nisam planirao ponovno se kandidirati za predsjednika 2020. Moj sin Beau, koji je umro od stadija 4 glioblastoma nakon što se vratio iz Iraka nakon godinu dana… Bio je državni odvjetnik Delawarea. Zapravo, on bi trebao biti taj koji stoji ovdje i drži vam ovaj govor,” rekao je.

Biden, koji završava svoj put u Irsku, privatno je posjetio svetište, koje je važno mjesto hodočašća za praktične katolike.

Biden je kasnije posjetio obližnji hospicij okruga Mayo, gdje je 2017. prisustvovao početku izgradnje. Ploča na tlu na ulazu u hospicij posvećena je Beau Bidenu.

Predsjednik, pobožni katolik, odvojio je trenutak da pogleda ploču prije nego što je ušao u hospicij kako bi se susreo s osobljem.