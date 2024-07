Biden se povukao, cure detalji dramatičnog preokreta: Trump likuje, Harris najavila da će pobijediti

Joe Biden povukao se iz kampanje za predsjedničke izbore u SAD-u , rekavši da je “to u najboljem interesu moje stranke i zemlje”. Ova vijest stiže četiri mjeseca prije no što će Amerikanci izaći na predsjedničke izbore.

Odluka je uslijedila nakon nekoliko tjedana intenzivnog pritiska kolega demokrata nakon neuspješne debate protiv republikanca Donalda Trumpa krajem lipnja.

U pismu koje je objavio na svom profilu na društvenim mrežama rekao je da mu je bila najveća čast u životu obnašati dužnost predsjednika.

22:35 Trump smatra da će Kamalu Harris pobijediti lakše nego Bidena

Republikanski predsjednički kandidat Donald Trump rekao je u nedjelju kako smatra da će na izborima u studenome biti lakše pobijediti potpredsjednicu Kamalu Harris nego predsjednika Joea Bidena koji se ranije povukao iz utrke za kandidata demokrata.

CNN je objavio da je Trump to rekao u izjavi za tu televizijsku kući ubrzo nakon Bidenove odluke da se povuče. Bivši predsjednik je kasnije napao Bidena na društvenim mrežama rekavši da je nesposoban da odradi mandat do kraja.

22:23 Izvor: Planovi da Biden izađe iz utrke pokrenuti su sinoć

Planovi da predsjednik Joe Biden izađe iz utrke 2024. operativno su pokrenuti sinoć i finalizirani danas, rekao je izvor upoznat s tim pitanjem.

22:20 Obama ne podržava izričito Harris

Izjava bivšeg predsjednika Baracka Obame odaje počast predsjedniku Joeu Bidenu, koji je vjerno služio kao njegov potpredsjednik osam godina. No, jedna je stvar jako primjetna- on ne podržava Kamalu Harris. Umjesto toga, on kaže:

“U danima koji dolaze plovit ćemo neistraženim vodama. Ali imam iznimno povjerenje da će čelnici naše stranke uspjeti stvoriti proces iz kojeg će izaći izvanredan kandidat”.

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.

22:15 Oglasila se Kamala Harris: Učinit ću sve da porazim Trumpa

Oglasila se potpredsjednica Kamala Harris, koja ima Bidenovu podršku da preuzme demokratsku nominaciju na predsjedničkim izborima u studenom.

“Učinit ću sve što je u mojoj moći da ujedinim Demokratsku stranku – i ujedinim našu naciju – da porazim Donalda Trumpa i njegovu ekstremnu agendu Projekta 2025. Imamo 107 dana do dana izbora. Zajedno ćemo se boriti. I zajedno ćemo pobijediti.”

22:00 Izvor: Biden se odjednom preko noći predomislio

Američki predsjednik Joe Biden još u subotu navečer planirao je ostati u predsjedničkoj utrci, no danas popodne rekao je višem osoblju da se povlači, rekao je izvor upoznat sa situacijom. “Sinoć je poruka bila da se nastavlja sa svime, punom brzinom naprijed”, rekao je je izvor Reutersu, pod uvjetom anonimnosti. “Oko 1:45 danas poslijepodne predsjednik je rekao svom timu da se predomislio.”

Odluka je zatekla veći dio osoblja Bijele kuće, nekoliko ih je reklo da su šokirani predsjednikovom objavom u vrijeme dok se oporavlja od covida-19 u svome domu u Rehoboth Beachu u saveznoj državi Delaware. Posebice ga je razljutila bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi, za koju su Bidenovi savjetnici slutili da organizira kampanju pritiska na Bidena da se povuče.

21:30 Miro Kovač: Debata s Trumpom je organizirana da se razotkrije Bidena

Bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač komentirao je Bidenovu odluku da se se povuče iz utrke za predsjednika. Smatra da je cijela debata s Donaldom Trumpom bila organizirana da se razotkrije Bidena kako bi se mogao pokrenuti postupak izmjene kandidata. Dodaje, cijeli svijet je vidio da je Biden slabijeg zdravstvenog stanja.

21:00 Evo tko bi sve mogao zamijeniti Bidena

Biden je otvoreno podržao Kamalu Harris kao demokratsku kandidatkinju za predsjednicu. No, ona nije jedina kandidatkinja da zamijeni Bidena. Deutsche Welle je prije nekoliko dana predstavio ljude koji su na vrhu neslužbenog popisa.

Guvernerka Michigana Gretchen Whitmer jedna je od najaktivnijih u Demokratskoj stranci. Ona je u Michiganu progurala nekoliko naprednih zakona, među ostalim veće porezne olakšice za siromašne obitelji, bolju zaštitu LGBTQ+ zajednice, neke mjere za strožu kontrolu oružja i osiguranje novca kako bi se autoindustrija u Detroitu učinila manje štetnom za okoliš.

Gavin Newsom

Kalifornijski guverner Gavin Newsom branio je Bidena nakon TV sučeljavanja i odbacio zahtjeve za njegovim povlačenjem. Newsomove poslovne veze i njegovu političku karijeru bi Trumpov tim mogao okrenuti protiv njega, osobito kod tema kao što su vrlo rašireno beskućništvo u njegovoj saveznoj državi i porast krađa u trgovinama u San Franciscu.

JB Pritzker

Jay Robert “JB” Pritzker, guverner Illinoisa, rođen je u jednoj od najbogatijih obitelji na svijetu. Ovaj 59-godišnjak je nasljednik imovine Hyatt hotela, po procjenama gospodarskog magazina Forbes raspolaže čistom imovinom vrijednom oko 3.5 milijardi dolara (2.78 milijardi eura). 2018. je ovaj milijarder postao guverner Illinoisa. Od tada se zauzimao za progresivnu politiku na području zakona o oružju, prava LGBTQ+ osoba, pobačaja, useljavanja i minimalne plaće.

Pete Buttigieg

Sadašnji američki ministar prometa Pete Buttigieg bio je relativno neupadljiva politička figura prije nego što je 2020. kandidirao za predsjedničku dužnost i nakon toga si osigurao mjesto u Bidenovoj vladi. 2011. je postao gradonačelnik South Benda, grada od oko 100.000 stanovnika u Indiani. 2019. je bio jedan od demokratskih političara koji su htjeli postati predsjednički kandidati, ali se odrekao u korist Bidena.

Među ostalim kandidatima ističu se guverner Kentuckyja Andy Beshear, guverner Marylanda Wes Moore te senatori Amy Klobuchar, Cory Booker i Raphael Warnoc.

20:40 Trump se opet javio: Pokvareni Joe nikad nije bio sposoban

U posljednjih nekoliko trenutaka, Donald Trump je reagirao na odluku Joea Bidena da se povuče, objavom na svojoj platformi Truth Social: “Pokvareni Joe Biden nije bio sposoban kandidirati se za predsjednika, a sigurno nije sposoban služiti – i nikada nije bio!”

“Do pozicije predsjednika došao je samo lažima, lažnim vijestima i nenapuštanjem svog podruma. Svi oko njega, uključujući njegovog doktora i medije, znali su da on nije sposoban biti predsjednik”, piše on.

“Jako ćemo patiti zbog njegovog predsjednikovanja, ali ćemo vrlo brzo popraviti štetu koju je napravio. UČINIMO AMERIKU PONOVO VELIKOM!”, poručuje.

20:23 Što će se sada događati?

Demokrati sada moraju izabrati novog kandidata. U poimeničnom glasanju su trebali službeno nominirati Bidena nakon 1. kolovoza. Ovo se sada može poništiti.

Njihova će konvencija biti u Chicagu od ponedjeljka, 19. kolovoza, do četvrtka, 22. kolovoza. Biden je pomeo predizbore, što znači da su se delegati koji predstavljaju svaku državu na konvenciji obvezali glasati za njega. Oni će biti slobodni glasati za drugog kandidata.

Od te točke ne znamo mnogo o procesu – konkretno kako će izaslanici izabrati sljedećeg kandidata. Predsjednik je rekao kako vjeruje da je potpredsjednica Kamala Harris dorasla za taj posao.

20:20 Biden podržava Kamalu Harris

Joe Biden je upravo objavio da podupire Kamalu Harris kao demokratsku kandidatkinju za predsjedničku utrku u SAD-u 2024., u objavi na X.

“Danas želim ponuditi svoju punu potporu i podršku da Kamala bude kandidat naše stranke ove godine. Demokrati — vrijeme je da se okupimo i pobijedimo Trumpa. Učinimo to”, piše on na X.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV

— Joe Biden (@JoeBiden) July 21, 2024