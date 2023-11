Biden rekao nešto što bi moglo razbjesniti Kinu: Održao se važan sastanak lidera najvećih sila

Američki predsjednik Joe Biden i kineski predsjednik Xi Jinping u srijedu su održali višesatni sastanak na kojem su dogovorili otvaranje direktne telefonske linije te ponovnu uspostavu kontakata između vojski kao i suradnju na suzbijanju proizvodnje fentanila.

Razgovori u Kaliforniji bili su vrlo izravni i uključivali su više međusobnih rasprava između dvojice lidera nego na susretu koji se dogodio prije malo više od godinu dana.





Američki dužnosnik je za CNN rekao da je Biden bio vrlo izravan sa Xijem o brojnim temama, dok je Xi također izrazio svoju zabrinutost zbog retorike unutar Sjedinjenih Država o Kini.

‘Nemojte obuzdavati Kinu’

Xi je u jednom trenutku pozvao Sjedinjene Države da “ne planiraju suzbijanje ili obuzdavanje Kine”, izvijestili su kineski državni mediji.

“Kina ne planira nadmašiti ili svrgnuti Sjedinjene Države, a Sjedinjene Države ne bi trebale planirati suzbiti ili obuzdati Kinu”, rekao je Xi, prema izvještaju koji je objavila kineska državna novinska agencija Xinhua.

Biden i Xi gotovo su četiri sata razgovarali o ostalim problemima koji remete američko-kineske odnose.

Dvojica predsjednika planiraju obnoviti vojne kontakte koje je Kina prekinula u kolovozu 2022.godine kada je tadašnja predsjednica Zastupničkog doma američkog Kongresa Nancy Pelosi posjetila Tajvan.

"Vraćamo se izravnoj i otvorenoj komunikaciji", rekao je Biden, dodavši da to vrijedi i za komunikaciju između dva predsjednička ureda. "Dogovorili smo se da svatko od nas može izravno preuzeti telefonski poziv, kako bi smo se odmah čuli", kazao je.









Biden rekao nešto što će naljutiti Kinu

Međutim, predsjednik SAD-a kasnije je rekao novinarima nešto što može naljutiti kinesku stranu, a to je da nije promijenio svoje mišljenje u Xi Jinpingu kao diktatoru.

“On je diktator s obzirom da se radi o čovjeku koji upravlja komunističkom zemljom”, izjavio je Biden.

Xi mu je odgovorio da negativne percepcije o Komunističkoj partiji u SAD-u "nisu nimalo fer", prenosi jedan od američkih dužnosnika nakon sastanka.









Razgovor dvojice čelnika bio je pokušaj da se izglade odnosi dviju velesila nakon što je američki borbeni zrakoplov u veljači ove godine oborio kineski balon koji je letio preko teritorija SAD-a, pod sumnjom da se radi o špijunskom balonu koji je prikupljao podatke o američkim vojnim lokacijama.

Američki predsjednik naveo je koja to pitanja najviše brinu Washington, to su ljudska prava i agresivne aktivnosti Pekinga u Južnom kineskom moru.

“Razgovaramo, otvoreni smo jedan prema drugome kako ne bi bilo nesporazuma”, rekao je Biden.

Pitanje Tajvana

Što se tiče Tajvana, otoka na kojemu vlada demokratski režim, no koji Peking svojata kao dio Narodne Republike Kine, Xi je jasno dao do znanja da je to pitanje najveći i najopasniji problem u američko-kineskim odnosima te dodao rekao da Kina preferira mirno ponovno ujedinjenje i iznio uvjete pod kojima će se koristiti sila.

Biden je odgovorio ponovivši da je američki stav održavanje mira i stabilnosti u regiji.

Predsjednik Xi je odgovorio:

“Gledajte, mir je u redu, ali u jednom trenutku moramo krenuti prema općenitijem rješavanju”, rekao je viši američki dužnosnik. Xi je također pozvao SAD da prestanu naoružavati Tajvan i podrže “mirno ponovno ujedinjenje” Kine, prema izvještaju koji je objavila Xinhua.

Na sastanku su SAD zatražile od Kine da poštuje tajvanski izborni proces uoči glasovanja u siječnju. Unatoč stalnoj zabrinutosti zbog velikog kineskog vojnog gomilanja oko Tajvana, američki dužnosnici izašli su sa sastanka vjerujući da se Xi ne priprema za masivnu invaziju.

Biden je, prema riječima visokog američkog dužnosnika, istaknuo potrebu za mirom i stabilnošću u Tajvanskom tjesnacu te se založio za održavanje statusa quo.