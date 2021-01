BIDEN POSLAO NIKAD OŠTRIJE PORUKE: ‘Ti ljudi su domaći teroristi’! Nikad žešće o Trumpu, a imao je poruku i za policiju

Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden u četvrtak je tijekom obraćanja iz svog ureda u gradu Wilmingtonu u saveznoj državi Delaware predstavio svog kandidata za glavnog državnog odvjetnika – suca Merricka Garlanda, piše The Guardian.

Garland je inače bio kandidat za Vrhovni sud tijekom predsjedničkog mandata Baracka Obame, no Senatori iz redova Republikanske stranke blokirali su njegovo potencijalno imenovanje na to mjesto.

Nakon što je predstavio Garlanda, Biden je odmah progovorio o događajima koji su se u srijedu zbili u zgradi Kongresa, piše The Guardian.

Biden napad na Kongres proglasio je ‘jednim od najmračnijih dana u američkoj povijesti’ i napad na slobode i vrijednosti Amerike.

“Ne, nije to bio nered. To je bio kaos, a ti ljudi nisu bili prosvjednici, nego bijesna rulja, domaći teroristi!” – napisao je Biden koji nije birao riječi kada je govorio o Donaldu Trumpu.

What we witnessed yesterday was not dissent — it was disorder.

They weren’t protestors — they were rioters, insurrectionists, and domestic terrorists.

I wish we could say we couldn’t see it coming, but that isn’t true. We could.

— Joe Biden (@JoeBiden) January 7, 2021