BIDEN OPAKO SMJESTIO ORBANU! Poslao mu je čovjeka za pritiske s jednim ciljem. Ima muškog partnera i surađivao je s Clooneyem

Autor: Dnevno.hr/ M.P.

Mađarski premijer Viktor Orban jučer je izrekao niz izjava koje će zasigurno dodatno razbjesniti njegove europske, ali i u ovom kontekstu puno važnije, američke kolege državnike.

Naime, osim što smatra da je Europa zapravo već posredno uključena u rat s Rusijom, jer Zapad Kijevu isporučuje sve opasnije oružje pa u tom kontekstu Orban kaže da bi istom lokigom moglo doći i do slanja ‘mirovne misije’ u Ukrajinu, mađarski premijer smatra da mu je američki predsjednik Joe Biden smjestio svojom kadrovskom križaljkom.

Nakon što je rekao da Mađarska, inače po svojim stavovima o ratu u Ukrajini osamljena među drugim članicama EU, mora biti spremna na sve jače provokacije, prijetnje i ucjene, dodao je kako ‘diplomatski pritisak odavno više ne priznaje suverenitet’.





Orban: Biden mi je smjestio čovjeka za pritiske

Zatim je rekao da je Biden za veleposlanika u Mađarskoj postavio Davida Pressmana koji je, smatra Orban, čovjek za pritiske.

“Cilj imenovanja tog ambasadora je da se Mađari natjeraju da uđu u ratni tabor po svaku cijenu”, zaključio je mađarski premijer.

Tko je David Pressman i zašto ga je Orban tako eskplicitno spomenuo? Mora da je imao nekakav razlog. I zaista, čini se da mu američki ‘čovjek za pritiske’ zaista zadaje glavobolje.

Službena biografija

Pressman je na dužnost veleposlanika SAD-a u Mađarskoj imenovan u kolovozu prošle godine. U službenoj biografiji na stranicama američkog State Departmenta piše da je ranije bio veleposlanik Sjedinjenih Država pri Ujedinjenim narodima za posebna politička pitanja, gdje je vodio pregovore SAD-a o nizu prijetnji međunarodnom miru i sigurnosti, s posebnim fokusom na pitanja koja uključuju Europu, Rusiju, istočnu Aziju i Pacifik, te Afrika.

Veleposlanik Pressman prethodno je služio u Bijeloj kući kao direktor za ratne zločine i zločine u Vijeću za nacionalnu sigurnost, te u Ministarstvu vanjskih poslova kao pomoćnik državne tajnice Madeleine K. Albright.

Kao istaknuti odvjetnik za međunarodna ljudska prava i nacionalnu sigurnost, veleposlanik Pressman vodio je brojne neprofitne organizacije posvećene promicanju međunarodnih ljudskih prava i zastupao je žrtve terorizma, taoce držane u inozemstvu i disidente na meti autoritarnih režima. U privatnoj praksi, veleposlanik Pressman služio je u Upravnom odboru jedne od najvećih odvjetničkih tvrtki u Sjedinjenim Državama i predsjedao njezinom međunarodnom skupinom za praksu.









Diplomirao je na Sveučilištu Brown i na Pravnom fakultetu Sveučilišta New York.

Mađarska: Petlja se u naša unutarnja pitanja

No, čini se da je u Mađarskoj dobio zaista izazovan zadatak. Naime, State Department je početkom veljače morao braniti svog veleposlanika nakon što ga je mađarski ministar vanjskih poslova optužio za pokušaj miješanja u unutarnje stvari Mađarske.

Peter Szijjarto obrušio se na njegove komentare u Politicu, u kojima je Pressman govorio o mađarskom pristupu ratu u susjednoj Ukrajini kao o guranju “politike koju podržava ruski predsjednik Vladimir Putin”.









Szijjarto je rekao da je “potpuno nevažno što Pressman ili bilo koji drugi veleposlanik misli o unutarnjopolitičkom procesu u Mađarskoj, jer to nema nikakve veze s njim”.

Na to mu je odgovorio glasnogovornik State Departmenta Ned Price.

“Mađarska je važan NATO saveznik”, rekao je Price. “To ne znači da se slažemo oko svakog pitanja. Naravno, postoje mnoga pitanja u kojima imamo razilaženja u mišljenjima ili jednostavno neslaganja. Veleposlanik Pressman je tamo u Budimpešti da predstavlja naše interese, naše vrijednosti. Kad imamo te nesuglasice, on to može prenijeti našim mađarskim saveznicima”, rekao je Price.

Otkako je preuzeo dužnost, Pressman je glasno govorio o rastućem valu antiameričkih osjećaja u Mađarskoj i nevoljkosti Orbanove vlade da se pridruži Europskoj uniji u nametanju sankcija Moskvi zbog njezina rata u Ukrajini.

Orbánov novi javni neprijatelj: američki veleposlanik koji zna Twitter proziva zavjere

Politico je o njemu krajem prošle godine objavio veliki teskst naslova “Orbanov novi javni neprijatelj: Veleposlanik vičan Twitteru razotkriva urote”.

Tako su pisali da je David Pressman odvjetnik za ljudska prava s muškim partnerom u anti-LGBTQ+ Mađarskoj Viktora Orbána postao omiljena meta napada medija koji podupiru Orbanov režim.

Navode i da je povijesno gledano SAD bio relativno tih na te ciljane medijske kampanje i porast antizapadne retorike mađarske vlade, no to se s dolaskom Pressmana promijenilo.

Trn u oku: Ima muškog partnera, blisko surađivao s Clooneyem

Sama njegova nazočnost implicitni je prijekor Orbánu i agendi kulturnih ratova. Pressman je odvjetnik za ljudska prava, ima muškog partnera i blisko je surađivao s Georgeom Clooneyjem.

A u samo dva mjeseca na poslu, novi američki veleposlanik postao je poznato ime u Budimpešti zbog svoje spremnosti da prozove, pa čak i ‘trola’ Orbanovu vladu.

Postoji, rekao je Pressman u svom prvom intervjuu otkako je preuzeo dužnost, “potreba da budemo puni poštovanja i iskreniji u vezi s onim što vidimo”.

Happy holidays from my family to yours. https://t.co/D7Wajd5h8T — David Pressman (@AmbPressman) December 20, 2022

Pressman: Projektili lete na Kijev, a mađarski ministar u Moskvu

Nedavno je američko veleposlanstvo objavilo nekada nezamisliv video kviz koji izaziva ljude da pogađaju dolaze li citati mađarskih javnih osoba ili ruskog predsjednika Vladimira Putina. Odgovor, naravno, nikad nije bio Putin.

“Zabrinut sam kada vidim projektile kako lete iz Moskve na dječja igrališta u Kijevu – i vidim ministra vanjskih poslova Mađarske kako leti u Moskvu kako bi održavao konferencije uživo na Facebooku iz sjedišta Gazproma”, rekao je veleposlanik za POLITICO.

Novi strani neprijatelj: Objavio slike svog partnera i djece

Zbog ovog pristupa, Pressman je postao najnoviji strani neprijatelj u Budimpešti.

Novine ga redovito prate, “Klaun diplomacija”, oslovio ga je jedan. TV kanali u državnom vlasništvu i Orbánu bliski TV programi slično prikazuju američkog veleposlanika kao tajnovitog kolonijalnog gospodara koji je poslan da se miješa u unutarnje stvari Mađarske.

A u zemlji koja je nedavno zabranila prikazivanje LGBTQ+ sadržaja maloljetnicima, Pressman je iznio svoj osobni život na vidjelo, objavivši fotografije svog partnera i njihovo dvoje djece dok su došli predati njegove diplomatske vjerodajnice.

My family and I are looking forward to meeting President Novak. pic.twitter.com/klI9Yjn2u7 — Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) September 14, 2022

Simbol promjene odnosa SAD-a prema Mađarskoj

Na mnogo načina, Pressmanova priča je simbol evolucije šireg odnosa između SAD-a i Mađarske. Godinama se veleposlaničko mjesto u Budimpešti primarno smatralo simboličnom ulogom, rezerviranom za bogate političke donatore bez znanja o vanjskoj politici.

Mađarska je, kako se mislilo, bila pouzdana članica Europske unije i NATO-a koja nije zahtijevala malo dodatne pozornosti u Washingtonu. Ali erozija demokratskih normi – u kombinaciji s utjecajem Moskve u Budimpešti i ruskim bombardiranjem Ukrajine – promijenila je računicu.

“Ulozi su sada ogromni”, rekao je veleposlanik.

Pragmatični idealist

Pressman, za razliku od mnogih svojih prethodnika, nije novajlija u američkoj vanjskoj politici.

Kao mladi odvjetnik, udružio se s Clooneyjem u kampanji kako bi natjerao one na vlasti da obrate pozornost na zločine u Darfuru. Kasnije je od Clooneya dobio nadimak “Cuz”. Također je radio kao pomoćnik državne tajnice Madeleine Albright, kao dužnosnik Ministarstva domovinske sigurnosti i zaposlenik Bijele kuće tijekom Obamine administracije.

Godine 2014. došao je u New York kao veleposlanik SAD-a pri Ujedinjenim narodima za posebne političke poslove. Ta iskustva dala su Pressmanu potporu da napravi značajne promjene u načinu na koji SAD pristupa Orbanovoj vladi.

Samantha Power, spisateljica nagrađena Pulitzerom, koja je postala diplomatkinja, bila je ta koja je dovela tada 32-godišnjeg Pressmana u Bijelu kuću prije nego što su blisko surađivali u New Yorku kada je postala veleposlanica UN-a. Pressman je, rekla je, bio njezina osoba za teške zadatke.

Jednom je, podsjeća, njezino osoblje trebalo uvjeriti Kinu da se pridruži sankcijama protiv Sjeverne Koreje nakon nuklearnog testa.

“David je”, rekla je za POLITICO, “osoba kojoj vjerujem u svakodnevnom radu s kineskim veleposlanikom kako bismo izvukli što je moguće stroži skup sankcija.”

Pressman je, ispričala je Power, bio toliko dobro pripremljen da je bilo kao da je “doktorirao u trgovini željeznom rudom”. I njegov pripremni rad se isplatio. “Nitko prije nuklearnih pokusa nije uložio više u odnos sa svojim kineskim kolegom kada je to bilo važno za Sjedinjene Države”, dodala je.

Sada je Mađarska važna za Sjedinjene Države. U posljednjih 12 godina, Orbánova vladajuća stranka Fidesz preuzela je kontrolu nad velikim dijelom medijskog krajolika, postavila saveznike na čelo neovisnih državnih institucija, usmjerila vladine resurse u političke kampanje i njegovala veze s Moskvom i Pekingom.

Pressman je poznat kao idealist. Kao ravnatelj Vijeća za nacionalnu sigurnost Bijele kuće za ratne zločine i zločine, ukrasio je svoj ured fotografijama optuženih ratnih zločinaca koje je SAD pokušavao uhititi, prisjetila se Power.

Ali on i dalje zastupa pragmatičan pristup. Njegov je cilj, inzistira, izgraditi odnose s mađarskom vladom – čak i dok ju podbada zbog antidemokratskog ponašanja. Dvije strane mogu surađivati, istaknuo je.

“Kada vidimo da se sulude priče iz Kremlja ponovno propagiraju u mađarskim medijima, prozvat ćemo to jer moramo”, rekao je. Ali, dodao je Pressman, “sve je to s namjerom da nas zbliži – a ne da nas razdvoji.”

Problematična fotografija

I prije dolaska veleposlanika u Mađarskoj je bila u porastu antiamerička retorika. U tisku pod kontrolom vlade, SAD je i bauk koji stoji iza invazije na Ukrajinu i gospodar mađarskih oporbenih stranaka.

No, u posljednje vrijeme osobni napadi na Pressmana dosegnuli su vrhunac.

Jedna oštra eskalacija dogodila se nakon što je Pressman objavio svoju fotografiju na kojoj se sastaje s dvoje sudaca iz Nacionalnog sudskog vijeća. Vijeće bi trebalo pomoći u nadzoru mađarskog pravosuđa. Dok su Orbánovi saveznici jačali svoj stisak pravosudnog sustava, EU i drugi su jačanje Vijeća postavili kao prioritet.

Pressmanova odluka, samo nekoliko tjedana nakon što je preuzeo posao veleposlanika, da sjedne s predstavnicima vijeća, izazvala je medijske napade.

“Ozbiljno uplitanje u pravosuđe bez presedana”, glasio je naslov na portalu Origom povezanim s vladom. “Danas pada na pamet da ako imamo takve prijatelje, onda nam ne trebaju neprijatelji”, objavile su novine Magyar Nemzet, bliske Orbanu.

Umjesto da to pusti, Pressman je uzvratio. Veleposlanstvo SAD-a objavilo je mnoštvo fotografija političara i viših diplomata koji se sastaju sa sucima – uključujući, bezobrazno, nasmijanog mlađeg Orbána koji stoji pokraj bivšeg suca američkog Vrhovnog suda Anthonyja Kennedyja.

Politizirani savez

Orbán i njegova vlada nisu skrivali svoj prezir prema demokratima. Demokrati, kažu, žele Mađarskoj nametnuti svoju liberalnu ideologiju. Oni su ti koji su pokvarili odnos s Mađarskom. Nedostaju im obiteljske vrijednosti. Oni nisu kršćanska vlada.

Republikanci su prava suprotnost. Sam Orbán na Twitteru žudi za povratkom Donalda Trumpa.

“Uvijek je lijepo čuti našeg dobrog prijatelja. Učinimo odnose SAD-Mađarska ponovno sjajnima!” Orbán je nedavno tvitao bivšem američkom predsjedniku. Takvi komentari više ne prolaze bez odgovora.

“S Mađarskom koja se suočava s gospodarskim izazovima i ratom Vladimira Putina pred vratima, vrijeme je za sjajan odnos SAD-a i Mađarske? Upravo sada,” šaljivo je odgovorio Pressman.

To nije bio ni njihov prvi sarkastični odgovor na Twitteru. Kad se mađarski čelnik prvi put pridružio platformi u listopadu i retorički upitao gdje je Trump, uskočio je i Pressman.

“Dok tražite svog prijatelja, evo možda još jednog prijatelja kojeg biste trebali slijediti: predsjednika Sjedinjenih Država”, uzvratio je, prije nego što je lukavo kimnuo svojim kritičarima: “Ali kao što bi mađarski mediji mogli reći: bez pritiska.”

With Hungary facing economic challenges and Vladimir Putin’s war on its doorstep, the time for a great US-HU relationship? Right now. https://t.co/idaYsIF2NQ — Ambassador David Pressman (@USAmbHungary) October 27, 2022

Njegovo tvitanje ne leži baš svima

Takve poruke na Twitteru ne sviđaju se svima. Neki čak inzistiraju na tome da imaju učinak bumeranga, pojeftinjuju diplomaciju i dodatno pogoršavaju američko-mađarske odnose.

Dva bivša obavještajna službenika iz Trumpove ere nedavno su kritizirala Pressmanov pristup u Wall Street Journalu, nazvavši razigrani video kviz “jezivim primjerom probuđene vrline State Departmenta”.

“Kad SAD ima problema sa stranim čelnicima, trebao bi ih rješavati diplomacijom odraslih”, dodali su. “Umjesto toga, naši diplomatski napori pod predsjednikom Bidenom, samozvanim stručnjakom za vanjsku politiku, mogli bi se sažeti kao ‘svatko tko mi se ne sviđa je Putin’.”

Bidenova administracija otklonila je svaku zabrinutost.

Kad je POLITICO zatražio komentar o radu veleposlanika, State Department je brzo izrazio “puno povjerenje” administracije u Pressmana. Na stranu načelna stajališta, situacija je nedvojbeno čudna: diplomat iz savezničke zemlje postaje javni neprijatelj broj 1 – i glavna vijest. Nedavno u nedjelju navečer, postaja HírTV povezana s Fideszom potrošila je gotovo pola sata na Pressmana.

Pressman je inzistirao da to ne shvaća osobno. Ali “shvaćamo li to ozbiljno? Apsolutno”, rekao je.

“Ja sam predstavnik Sjedinjenih Američkih Država”, dodao je. “Neobično je naći se u “okruženju poput ovoga.”