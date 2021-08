BIDEN ODRŽAO MOĆAN GOVOR O AFGANISTANU: ‘Koliko smo još krvi naših vojnika trebali proliti za tuđi građanski rat? Njihova vojska se predala, a političari su pobjegli!’

Autor: N.K

Američki predsjednik Joe Biden obratio se naciji kako bi se osvrnuo na krizu u Afganistanu nakon što su Talibani konačno preuzeli vlast. Mnogo je kritika u ova dva dana došlo na račun američkog predsjednika koji je do nedavno govorio kako nema šanse da Afganistan padne.

U svom današnjem obraćanju, Biden je rekao kako priznaje da nisu očekivali ovakav brzi rasplet situacije, ali poraz je objasnio manjkom volje da se afganistanska vojska bori te bijegom političkog vrha.

Poručio je Amerikancima kako neće dozvoliti da američki vojnici umiru u tuđem građanskom ratu. Također, rekao je kako njihov ostanak tamo ne bi ništa napravio. Osim toga, rekao je kako izgradnja stabilne demokratske Afganistanske države nikada nije bio američki cilj, već borba protiv terorizima.

“Otišli smo u Afganistan prije 20 godina kako bismo uhvatili one koji su izveli napad 11. rujna i kako bismo uništili Al Kaidu. To je bila naša misija, a ne izgradnja nacije. Plan nije bio uspostaviti funkcionalnu demokraciju nego spriječiti terorističke napade na Ameriku. Danas su terorističke prijetnje metastazirale u nizu zemalja Afrike i Azije. Te prijetnje imaju našu pozornost. Vršimo vrlo efikasne protuterorističke akcije diljem zemalja bez vojne prisutnosti i to ćemo činiti i u Afganistanu”, rekao je Biden.

“Opcija je bila povlačenje ili krvoproliće”

“Naslijedio sam Trumpov dogovor prema kojem je američka vojska trebala otići do svibnja 2021. U vrijeme Trumpa je naša vojna prisutnost smanjena. Opcija je bila ući u borbu s Talibanima ili se povući. Poslije 1. svibnja više ne bi bilo ugovora koji bi štitio naše ljude u Afganistanu. Da smo ostali, tisuće naših vojnika morale bi ući u sukob. Stojim iza svoje odluke. Nakon desetljeća sam shvatio da ne postoji dobar trenutak za povući vojsku. Ali obećao sam ljudima da ću biti uvijek iskren. Ovo se doista odvilo brže nego što smo predviđali. Afganistanska vojska je pala u kolaps, a Afganistanska vlada je pobjegla”, rekao je Biden.

“Nećemo voditi rat koji ni Afganistanci neće voditi”

“Američka vojska ne treba i neće boriti se i ginuti u ratu koji ni Afganistanska vojska neće voditi. Dali smo im svaki alat koji su mogli dobiti. Plaćali smo ih. Održavali smo njihovo zrakoplovstvo. Dali smo im svaku šansu da se izbore za svoju budućnost, ali im ne možemo dati volju da se bore za svoju budućnost. Ako sada nisu mogli pružiti otpor, naš ostanak ništa ne bi promijenio. Politički vođe nisu bili u stanju pregovarati za svoju zemlju. Naš pravi strateški konkurenti, Kina i Rusija ne bi voljeli ništa više. Pričao sam s Ghanijem kako se Afganistan mora pripremiti na građanski rat. Pričali smo kako se afganistanski političari moraju ujediniti. Nisu ništa učinili od toga. Ghani je inzistirao da će se afganistanska vojska boriti. Ali bio sam u krivu očito”.

“Koliko je još generacija trebalo ginuti?”

Koliko je još generacija američkih vojnika trebalo voditi u rat, u smrt. Koliko je naših vojnika na groblju Arlington? Odlučio sam ne počiniti grešku da držimo naše vojnike beskonačno u zemlji u kojoj vlada građanski rat. Želim reći kako je sve ovo bolno za sve nas. Sve to boli i naše veterane i volontere, za sve koji su radili za boljitak Afganistana i one koji su izgubili voljene”, rekao je Biden.

“Zaprijetili smo Talibanima”

“Mi ćemo nastaviti podupirati afganistance našom diplomacijom i utjecajem. Pokušat ćemo govoriti za prava i slobodu žena u Afganistanu. Ali to ne može biti put beskonačne vojne prisutnosti. Poslali smo 6 tisuća vojnika kako bi evakuirali naše diplomate, Amerikance i sve ugrožene Afganistance. Uspješno smo zatvorili našu ambasadu. U narednim danima premjestit ćemo tisuće Amerikanaca koji rade u Afganistanu. Premjestili smo dvije tisuće Afganistanaca sa posebnim vizama. Proširujemo uvjete za emigrante iz Afganistana. Znam da se svi pitaju zašto nismo krenuli ranije. Neki Afganistanci nisu htjeli otići, a drugi razlog je zato što je afganistanska vlada tražila da to ne činimo kako ne bi izazvali masovnu paniku. Dali smo do znanja Talibanima da ukoliko napadnu i ometu našu operaciju, da će odgovor biti silovit”, rekao je Biden.









“Završili smo najduži rat”

“Naša misija je izvaditi naše ljude i saveznike iz Afganistana. Time završavamo najduži američki rat nakon 20 godina krvoprolića. Ovo je dokaz da niti jedna vojna prisutnost neće stvoriti stabilnu Afganistansku državu. ja sam četvrti predsjednik koji predsjeda za vrijeme naše prisutnosti u Afganistanu. Neću dovoditi u zabludu američki narod da će daljnja prisutnost u Afganistanu išta promijeniti. Ovo staje sa mnom. Žalostan sam zbog svega što se dogodilo, ali ne žalim svoju odluku o kraju ovog rata. Naša misija u Afganistanu je uspjeh jer smo eliminirali Al Kaidu i teroriste. Ali graditi državu i naciju, to nije naš zadatak. Ginuti zbog tuđeg građanskog rata nije u našem interesu i nije ono što naši građani žele. Rekao sam da ću okončati rat u Afganistanu. Bilo je krvavo i kaotično. Obećao sam da naši vojnici neće žrtvovati svoje živote u Afganistanu. Prihvaćam sve kritike, bolje to nego da proslijedim ovaj problem na nekog drugog predsjednika”, zaključio je Biden.