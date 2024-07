Biden održao dramatičan govor i objasnio zašto se povukao: ‘Postalo mi je jasno’

Američki predsjednik Joe Biden, obraćajući se naciji iz Ovalnog ureda u srijedu navečer, formulirao je svoju odluku da se povuče iz predsjedničke utrke 2024. kao pitanje spašavanja demokracije i prenošenja ‘baklje novoj generaciji’. U oštrom govoru koji je označio početak završnog poglavlja njegovog predsjedništva i pola stoljeća u javnoj službi, Biden je priznao da ujedinjenje stranke zahtijeva žrtvovanje osobnih ambicija za ono što vidi kao veće dobro.

“Volim ovaj ured. Ali više volim svoju zemlju”, rekao je. “Bila mi je čast služiti kao vaš predsjednik. Ali u obrani demokracije, koja je na kocki – i važnija je od svake titule. Crpim snagu i nalazim radost u radu za američki narod”, dodao je.

Iako nije spomenuo Donalda Trumpa imenom, Biden je pokušao povući jasan kontrast s bivšim predsjednikom. “Sjajna stvar u Americi je to što ovdje ne vladaju kraljevi i diktatori”, rekao je Biden. “Ljudi to rade. Povijest je u vašim rukama, ideja Amerike je u vašim rukama.”

The great thing about America is that here, kings and dictators do not rule.

The people do.

History is in your hands.

The power is in your hands.









The idea of America lies in your hands.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 25, 2024