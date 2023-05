BIDEN NOMINIRAO NOVU VELEPOSLANICU U HRVATSKOJ! Evo o kome se radi: ‘Duboko sam počašćena, ako me potvrde, radit ću na jačanju odnosima s Hrvatima’

Američki predsjednik Joe Biden nominirao je u utorak Nathalie Rayes za novu veleposlanicu u Hrvatskoj, objavljeno je na stranici Bijele kuće.

“Duboko sam počašćena da sam nominirana za veleposlanicu u Hrvatskoj. Zahvaljujem za mogućnosti da služim svojoj zemlji. Ako budem potvrđena, radit ću na jačanju naših važnih odnosa s narodom i vladom u Hrvatskoj”, napisala je Rayes na Twitteru.

I am deeply honored to be nominated as Ambassador to the Republic of Croatia. I thank @POTUS for the opportunity to serve my country. If confirmed, I will work to further strengthen our important relationship with the people and the government of Croatia. https://t.co/Wl2pSKKZon





