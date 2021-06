BIDEN NEVJEROJATNO POMIRLJIV PREMA PUTINU! Pogledajte što je rekao o kolegi: ‘Puno smo postigli’!

Završio je sastanak Putina i Trumpa. I jedan i drugi su zadovoljni, a Biden je na svojoj konferenciji rekao kako je napravio sve što je trebao.

Biden je ton summita opisao kao pozitivan te dodao da je učinio sve zbog čega je došao. Biden je, kao i Putin, odmah na početku govorio o kibernetičkoj sigurnosti rekavši da su u SAD-u identificirali određene dijelove infrastrukture koje su izvan dosega.

SAD je definirao 16 takvih mjesta, definiranih kao kritične dijelove infrastrukture.

Biden kaže kako se Rusija načelno složila, ali da to mora potvrditi i u praksi.

Predsjednik Biden započeo je odlučno, ali pomirljivo.

“Želim da predsjednik Putin razumije zašto govorim ono što govorim i zašto radim to što radim”, rekao je Biden o razilaženjima s Putinom.

“Rekao sam Putinu da moj program nije protiv Rusije ili bilo koga drugoga, već za američke ljude”, rekao je.

“Ljudska prava su ono što smo mi kao Amerikanci”, rekao je Biden.

Biden je u jednom trenutku morao prekinuti pitanje novinara da skine sako jer mu je vruće.

Rekao je da su on i Putin postigli puno tijekom sastanka u Ženevi.

Točnije, Biden je rekao da je bilo govora o ljudskim pravima, a govorilo se i o zatvaranju ruskog oporbenog vođe Alekseja Navalnog.

Razgovarali su i o zajedničkom radu u odnosima s Iranom i o povlačenju američkih trupa iz Afganistana.

Što se tiče Ukrajine, Biden je izrazio nepokolebljivu predanost suvereniteta i teritorijalnog integriteta Ukrajine.

“How could I be the President of the United States of America and not speak out against the violation of human rights?”

