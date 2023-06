BIBLIJA LETI VAN IZ ŠKOLE! Sveta knjiga zabranjena nakon pritužbi roditelja: ‘Sadrži ekstremni seksualni sadržaj’

Autor: I.G.

Školski okrug Davis, smješten na sjeveru savezne države Utah, donio je kontroverznu odluku o uklanjanju Biblije iz osnovnih škola, navodeći razloge poput “vulgarnosti i nasilja”. Ova odluka je donesena nakon pritužbe jednog roditelja koji je tvrdio da Sveti spis sadrži pornografski materijal koji nije prikladan za djecu. Novi zakon države Utah, koji je usvojen prošle godine, zabranjuje korištenje “pornografskog ili nepristojnog” materijala u školama.

Povjerenstvo koje je razmatralo ovu temu zaključilo je da Biblija kralja Jakova ne sadrži osjetljiv materijal prema definiciji zakona. Unatoč tome, Povjerenstvo je odlučilo ograničiti pristup djeci mlađoj dobi zbog “vulgarnosti ili nasilja”. Christopher Williams, glasnogovornik okruga Davis, izjavio je za Los Angeles Times da je odluka o uklanjanju Biblije trenutno podložna žalbi. Ovo nije prvi put da se Biblija zabranjuje u američkim školama – prošle godine je školski okrug u Teksasu uklonio Sveto pismo s polica knjižnice, dok su učenici u Kansasu prošlog mjeseca zatražili njegovo uklanjanje iz njihove školske knjižnice.

Utah je savezna država u kojoj dominira vjerska skupina mormona, koja čini preko 60 posto stanovništva, odnosno pripadnike Crkve Isusa Krista svetaca posljednjih dana. Također, Utah je jedna od pet američkih država u kojima je široko rasprostranjena praksa ograničavanja pristupa knjigama na temelju zakona i politike.





Prema američkom PEN-u, u Utahu je zabilježeno više od 100 slučajeva zabrane knjiga. Školski okruzi diljem te savezne države brzo su slijedili smjernice državnog odvjetništva i ograničili pristup knjigama. Među najčešćim metama zabrane su knjige poput “The Bluest Eye” nobelovke Toni Morrison, “I Am Not Your Perfect Mexican Daughter” Erike Sánchez i “Sluškinjina priča” Margaret Atwood.

Biblija je postala predmetom rasprave u prosincu, kada je jedan nepoznati roditelj izrazio nezadovoljstvo zbog nestanka mnogih knjiga iz školskih ustanova i zatražio da okružno povjerenstvo pregleda Sveto pismo zbog navodno ekstremnog seksualnog sadržaja. Salt Lake Tribune objavio je kopiju zahtjeva u kojem je roditelj tvrdio da Biblija sadrži teme poput “incesta, masturbacije, bestijalnosti, prostitucije, genitalnog sakaćenja, oralnog seksa, silovanja, pa čak i infanticida”.