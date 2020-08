BEZ MRKIH POGLEDA I OSUĐIVANJA Na ove plaže možete s ljubimcem, a najbolje od svega, popis sastavljaju vlasnici istih

Autor: Dnevno/M.V.

Vrijeme ljetnih godišnjih odmora nerijetko postaje i vrijeme kada veliki broj pasa završi na ulici, a na tu pojavu već neko vrijeme upozoravaju Prijatelji životinja. Ipak, konkretnu statistiku nemaju, tvrde, jer svaki azil/sklonište vodi svoju evidenciju o tome.

“Problem napuštanja pasa je prisutan tijekom cijele godine, no ljeti on eskalira. Tome je prvenstveno krivo nekontrolirano razmnožavanje i legla koja se onda napuštaju, ali isto tako je problem što unatoč zakonskoj obvezi čipiranja pasa od 2004. godine, prema našim informacijama i danas 30% pasa nije označeno mikročipom što predstavlja problem jer kada se takvi psi napuste ne može se utvrditi njihov skrbnik. Stoga se taj dio Zakona o zaštiti životinja koji za napuštanje životinja predviđa novčanu kaznu od 15 do 30 tisuća kuna rijetko provodi”, rekli su za Dnevno iz Prijatelja životinja.

“Zato uporno naglašavamo da jedinice lokalne samouprave kontinuirano provode svoju zakonsku obavezu provjere kontrole mikročipiranja pasa jer se na taj način, pored donošenje odluke o trajnoj sterilizaciji, može najviše smanjiti broj napuštenih životinja”, dodaju.

Dakako, postoje i oni koji s psima idu i na ljetovanja i čiji ljubimci čak imaju putovnicu za prelazak granice. No, odlazak na plažu s psima može biti poprilično neugodno iskustvo. Tom problemu uskočilo je čak nekoliko platformi koji su ove godine izradili karte s popisom plaža za pse na hrvatskoj obali.

Jedni od njih i Prijatelji su životinja.

“Što se tiče plaža za pse, zbog velikog broja turista koji dolaze na odmor sa svojim ljubimcima sve se više takvih plaža otvara zbog čega smo jako sretni. Ima ih oko 30-tak, a voljeli bismo kada bi na većini plaža bio dozvoljen boravak pasa u nekom periodu, primjerice između 20 h i 8 h. jer vjerujemo da većini ljudi to ne bi smetalo”, tvrde.

Njihov popis doslovno je popis, adresar navedenih plaža, no Dog Friendly Croatia išao je korak dalje te izradio interaktivnu kartu.

Korisne informacije vlasnicima pasa prosljeđuju putem društvenih mreža, Facebooka i Instagrama pa se tu nalaze ideje za šetnje i izlete, preporuke za restorane i kafiće, ali i druge informacije i savjeti za što ugodniji suživot s ljubimcem.

“Tako je nastala i ideja za kartu plaža na koje je moguće otići sa psom”, govore nam.

“Na karti nisu samo službeno označene pseće plaže nego i divlje plaže na kojima gotovo nema ljudi, stoga nitko nikome neće smetati. Ono što je posebno kod ovog popisa psećih plaža je to da su informacije provjerene budući da su rezultat osobnih iskustava autora i posjetitelja. Dodatno, uz pojedine plaže možete naći i njene fotografije te opis i detaljne informacije ukoliko je potrebna posebna napomena. Kako bi informacije na karti uvijek bile točne, karta se stalno ažurira i nadopunjuje novim lokacijama i informacijama prema dojavama posjetitelja”, dodaju.

Pristup plaži poprilično je jednostavan. Naime, popis plaža napravljen je na podlozi Google Maps aplikacije na kojoj su plaže označene jedinstvenim oznakama na karti.

Kako biste pristupili karti, kontaktirajte Dog Friendly Croatia preko Instagrama, Facebooka ili maila te ćete dobiti daljnje upute i pristupni link, a klikom na link bit ćete automatski preusmjereni u Googleovu aplikaciju Karte gdje ćete vidjeti kartu Hrvatske s ikonama šapica koje označavaju pseće plaže.

“Potrebno je samo kliknuti na ikonu plaže do koje želite doći i aplikacija će vam pokazati put do nje, isto kao što i inače koristite Google Maps. Ukoliko postoji slika, napomena ili informacija važna za lokaciju, otvorit će vam se klikom na ikonu šape odnosno pripadajuću oznaku plaže”, tvrde.

No, ako ste uvidjeli da postoji plaža za pse koja nije navedena na karti, svojim znanjem možete želite doprinijeti pa kontaktiranjem Dog Friendly Croatia unijeti ili informaciju ili fotografiju.