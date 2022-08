BESRAMNO SE ZADOVOLJAVAO PRED HRPOM DJEČICE! Užas na našoj popularnoj plaži: Mladići mu prišli, a onda je uslijedilo nešto još gore

Autor: D.V

Teško da može proći ijedna sezona kupanja a da se nekoliko puta ne izvještava o gnjusnoj pošasti koja hara lijepim hrvatskim plažama i upropaštava dan i domaćima i turistima. Tzv. “navlačitelji majmuna” sve više se mogu vidjeti pored stijena, iza borova i na molovima, a bestidni manijaci pritom ne mare ni na djecu koja ih mogu zateći u bludničenju.

Najnovija priča o jednom takvom ekshibicionistu dolazi iz Pule, gdje je 35-godišnjak na plaži u turističkom naselju Verudela izvukao spolovilo i ogadio dan mnoštvu kupača koji su prisustvovali činu.

Glas Istre piše kako su u tom trenutku na plaži boravile brojne obitelji s djecom, a nekoliko se mladića potom uputilo do muškarca koji se dirao kako bi ga zadržala do dolaska policije. Za to vrijeme on im je navodno pokazivao fotografije pedofilskog sadržaja koje su bile spremljene u njegovom telefonu.





O degutantnom incidentu oglasila se i sama policija te izvijestila da je u 17:20 zaprimljena dojava da na plaži Ambrela muška osoba vrijeđa i omalovažava moralne osjećaje građana, a dotični će za sada biti samo prekršajno prijavljen zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

“Protiv 35-godišnjeg muškarca podnosi se optužni prijedlog, a policija nastavlja provoditi kriminalističko istraživanje nad muškarcem i utvrđivati okolnosti događaja”, priopćili su.

Glas Istre neslužbeno doznaje da je predmet daljnjeg kriminalističkog istraživanja policije upravo telefon, odnosno memorijska kartica 35-godišnjaka, jer su na njoj pronađene fotografije nage djece. No čini se da će nastavak tog kriminalističkog istraživanja malo pričekati jer je muškarac, budući da je riječ o osobi s duševnim smetnjama, umjesto u pritvor smješten u bolnicu.