Bespoštedni rat u turističkoj zajednici, bivši direktor poručuje: ‘Spreman sam primiti metak’

Autor: I.G.

Nikola Baržić Kunjaninov, doskorašnji direktor Turističke zajednice grada Visa, iznio je ozbiljne optužbe na račun svog prethodnika Ive Fiamenga, kao i voditelja ureda turističke zajednice Grada Visa Miše Vladušića zbog korupcije.

U svojem istupu prozvao je Ministarstvo turizma i USKOK zbog nedjelovanja pravosudnih organa, pozivajući se na gubitak povjerenja u sustav. Rekao nam je kako sumnja da je do zataškavanja ovog slučaja došlo zbog političkih veza.

Kunjaninov je dao ostavku na svoju poziciju u Turističkoj zajednici grada Visa u lipnju ove godine nakon samo devet mjeseci rada. Razlog za ovaj dramatičan potez, kako tvrdi, jest nedostatak akcije nadležnih organa nakon što je prijavio slučaj krađe novca iz Turističke zajednice grada Visa USKOK-u 22. ožujka 2023. godine.





Sukob interesa

“Voditelj ureda je bio uvezan sa starim direktorom i ja sam mu našao sukob interesa u kojem je on preko Turističke zajednice vodio svoju privatnu stranicu za oglašavanje apartmana. Preko toga su mu ljudi godinama uplaćivali novac na ruke u Turističkoj zajednici, misleći da je to nekakva naknada. Kada sam za to saznao dao sam mu izvanredni otkaz”, rekao nam je Kunjaninov.

Iako je prošlo šest mjeseci od Kunjaninovljeve prijave, nitko iz USKOK-a nije pokrenuo istragu vezanu uz dugogodišnju krađu u Turističkoj zajednici grada Visa. Kunjaninov je u svom istupu otvoreno prozvao Ravnateljicu USKOK-a Željku Mostečak, a u kontekstu ovog slučaja u vrlo negativnom tonu spominje i ministricu Nikolinu Brnjac.

Ovaj slučaj je posebno šokantan zbog Kunjaninovih tvrdnji o obiteljskim vezama okrivljenih s bivšim državnim odvjetnikom, što bi moglo ukazivati na moguće političke veze koje štite počinitelje korupcije.

“Fiamengo je potpisivao fiktivne ugovore s glazbenicima, plaćali su se koncerti koji nisu bili niti održani”, rekao nam je Kunjaninov i nadodao kako je Fiamengo znao “natući” čudne troškove na račun Turističke zajednice, poput putovanja u Osijek koje je koštalo 19.000 kuna. Tvrdi kako u njegovom dugogodišnjem mandatu ima toliko nepravilnosti da je cijeli slučaj teško istražiti.









Ipak, kada je pokrenuo reviziju za 2022. godinu, pronašao je dovoljno dokaza kako bi podignuo kaznenu prijavu. Proslijedio nam je i ugovor koji je bivši direktor potpisao s glazbenim sastavom:

Poslao nam je i račun iz Konobe Vinko, gdje je netko ostavio veliku količinu općinskog novca. Na račun države potrošilo se 127 eura na pršut, teleće kotlete, kavicu i slične delicije.

Političke veze?

Kaže kako su mu iz Ministarstva turizma potvrdili da nije bio ovlašten potpisivanje platnih naloga, no nije bilo nikakvih daljnjih radnji.









No, u odgovoru su mu iz ministarstva poručili kako njihova institucija nije nadležna djelovati u ovom slučaju, već ta dužnost prelazi na ministarstvo financija:

“Za slobodni otok Vis spreman sam primiti metak od bilo koje mafije a spremni smo i uzvratiti (tko hoće sa zlim namjerama doći moja adresa je Donje Kunjanovo 6, Dračevo polje, otok Vis ali nisam siguran da će se više doma vratiti)”, napisao je Kunjaninov u poruci tekstu koji je proslijedio medijima, a pojasnio nam je i zašto:

“I protiv žene bivšeg direktora su podignute četiri USKOK-ove optužnice, a radi kao direktorica komunalnog poduzeća u gradu Komiži. I nju su prijavili zbog raznih malverzacija. Niti tamo nitko nije izašao na teren, vjerojatno zbog jake veze s Mladenom Bajićem. Naime, njegova žena Vesna je ujedno i odvjetnica bivšeg direktora Fiamenga”, rekao nam je.

Ministarstvo turizma oko ovog slučaja očitovalo se priopćenjem:

“Ministarstvo turizma i sporta zaprimilo je 7. ožujka 2023. godine predstavku direktora Turističke zajednice grada Visa u kojoj se iznosi niz sumnji o uočenim nepravilnostima u radu bivšeg direktora Turističke zajednice grada Visa, Ive Fiamenga.

Ističemo kako nadzor nad financijskim poslovanjem turističkih zajednica obavlja ministarstvo nadležno za financije sukladno posebnom propisu o financijskom i računovodstvenom poslovanju neprofitnih organizacija.

Uvažavajući pokrenute postupke pri nadležnim institucijama, a vezani su uz predmetno pitanje, nismo u mogućnosti komentirati navedeno, a kako ne bi utjecali na sam tijek postupaka”, stoji u odgovoru Ministarstva turizma.

Bivši direktor traži osvetu

Kako nam Baržić govori, Fiamengo sada tuži Turističku zajednicu zbog otkaza koji mu je uručen, no kako nam govori Kunjaninov, njegov je otkaz zakonski opravdan.

“Puno turističkih zajednica je nedavno mijenjalo direktore. Prošle godine je izmijenjen zakon po kojem je direktor ostajao na poziciji doživotno, a sada mora biti izabran temeljem javnog natječaja te mu mandat traje četiri godine”, rekao je Kunjaninov.

Kontaktirali smo Fiamenga i zamolili ga da se očituje oko ovih optužbi, a poručio nam je kako Baržić ovim optužbama pokušava prikriti vlastitu nesposobnost upravljanjem TZ-om.

“Ja razumijem vas novinare ali mislim da ako netko tvrdi da je potrošeno 19.000 kuna za put u Osijek valjda prvo trebao predočiti neki dokaz pa da vi onda na osnovi toga pitate suprotnu stranu ( u mojoj karijeri je postojao jedan put u Osijek na dane hrvatskog turizma 2019. ali sigurno nije koštao ni približno toliko)

Meni je već ovih kleveta Nikole Baržića posljednjih par dana preko glave te ću morati potražiti sudsku zaštitu. Uništen mi je poslovni ugled, optužen sam za krađu 80.000 eura i za višegodišnji kriminal. Kako kažete Kunjaninov tvrdi ja imam ” jake političke veze s Mladenom Bajićem i njegovom ženom Vesnom” i ja se sada moram na to očitovati?!”, poručio nam je Fiamengo.

Za Baržića kaže kako je vlasnik tvrtke za uzgoj konoplje, te kako i ovdje postoje osnove za slične optužbe kakve Baržić upućuje na njegov račun.

“Radi se o osobi koja ni nakon 9 mjeseci pošto je bila direktor TZ grada Visa ne zna ni tko joj isplaćuje plaću te danas tvrdi da je to Ministarstvo turizma ( dokaz u prilogu). Znači radi se o totalnoj neznalici za koju mi nije jasno ni kako je devet mjeseci uz svoju razinu znanja uspjela ostati na toj poziciji?!

Pa evo kada postavljamo pitanja i ja pitam slijedeće: Gosp. Baržić je uvjet za direktora TZ grada Visa ispunio tako što je 2 godine i jedan mjesec bio direktor i vlasnik firme za uzgoj indijske konoplje. Pitanje kolike je plaće i doprinose isplatio za svoj ‘Tim’ kako objavljuje na svojoj internet stranici ( u prilogu) koji se sastoji od 8 članova. Uvidom u poslovnu Hrvatsku i podatke sa FINE vidljiva je samo plaća direktora odnosno Nikole Baržića. Kako su ti ljudi plaćeni i dali je oštećen državni proračun?

Pod kojim je uvjetima uzgajana indijska konoplja (vidljivo je da je uzgajana u plastičnom stakleniku na polju) i postoji li mogućnost da je zbog blizine nedavno otkrivene plantaže marihuane došlo do kontaminacije njegove plantaže razinom THC-a višom od dopuštene?”, poručio je Fiamengo za portal Dnevno.

‘Prozivam Turističko vijeće’

Kunjaninov je završio svoj istup pozivom kolegi iz Turističke zajednice Bol da javno iznese svoje probleme i izrazio odlučnost da će se nastaviti boriti za pravdu i transparentnost u državi. Rekao nam je kako se na njihovom otoku pojavio slučaj koji svojim karakteristikama podsjeća na njegov.

“Može vas bit sram, nije mi otac nosia glavu u torbi 5 godina rata da bi vi uništavali ovu već uništenu državu. Prozivam sve one koji su mogli nešto napraviti da se očisti šporkica iz Turističke zajednice a nisu ništa napravili. Prozivam Turističko vijeće koje me na zadnjoj sjednici kad sam davao otkaz optužilo, konkretno vijećnik Mate Pisac koji nema veze sa turizmom ali je preko veze došao na to mjesto da sam ja KRIV što sam dao otkaz kriminalcu i da bi mene trebalo staviti u zatvor što govorim ISTINU.

Zahvaljujući obiteljskim vezama okrivljenih sa bivšim državnim odvjetnikom ovaj slučaj je još uvijek duboko u ladicama USKOK-a Split. Iskreno me SRAMOTA što živim u ovakvoj nepoštenoj državi, kradu se novci a bolnice propadaju i u njima bolesna dica umiru zato što se kao nema novaca”, napisao je Nikola Baržić Kunjaninov u svojem medijskom istupu.