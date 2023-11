Berošu stigao opasan odgovor: ‘Gnjusno laže, pozivam ga na sučeljavanje’

Autor: I.G.

Ministar zdravstva Vili Beroš dobio je odgovor od onkološke pacijentice Line Budak, koja je, kako tvrdi ministar, preuranjeno došla po nalaz.

Budak, koja je postala poznata javnosti nakon što je iznijela svoje probleme s liječenjem. Ona sada govori kako su Beroševe izjave "neistine i gnjusne laži".





“Dobila je jasne upute kad i gdje, nakon kojeg dana može podići taj nalaz jer izrada tog nalaza zahtijeva određeno vrijeme. Ona je došla prije isteka tog roka i realno je nemoguće da nalaz bude gotov prije roka. Nakon što nije dobila nalaz, nije se javila ni svom liječniku, kojeg je zvala izvan redovnih kanala, niti se javila u bolnicu”, izjavio je ministar zdravstva.

Budak je na to odgovorila iznenađena i razočarana, naglašavajući da je slijedila upute i nije dobila nikakve informacije o potrebi čekanja na dodatni nalaz.

“Hvala što ste mi omogućili opovrgnuti sve ove neistine i gnjusne laži ministra Beroša. Rekao je neka mu se jave nezadovoljni pacijenti pa bih ga pitala tko će mu se nakon mog slučaja više javiti? Nakon što sam izašla u javnost i nakon što sam šikanirana, nakon što nisam dobila lijek ni kemoterapiju… Mislite da će se netko javiti? Mislim da neće”, rekla je Budak i pojasnila dio oko nalaza.

‘U tom sustavu nema evidencije’

“Na biopsiju dojke otišla sam 7. travnja te su me poslali na šalter da ostavim broj telefona kako bi mi se javili rezultati. Nisu mi se javili pa sam peti dan otišla po te nalaze. Nisam dobila nikakav pisani papir niti rok, rečeno mi je da će me netko nazvati i reći mi rezultate. Kopkalo me kakav je nalaz, otišla sam i preuzela hrpu medicinske dokumentacije, između ostaloga, dva papira vezana uz biopsiju dojke. Na jednom od njih pisalo je da nema malignih stanica. Opreza radi, pitala sam sestru na šalteru jesu li ovo svi nalazi, na što je potvrdila da jesu”.

Kako navodi, nije dobila informaciju da treba pričekati još jedan nalaz.

“U tom sustavu nema evidencije. Provjeravala sam, nakon što sam saznala mjesecima kasnije da sam bolesna, rasulo u sustavu i tražila svu medicinsku dokumentaciju. Tad su mi je dostavili, zajedno s tri papira koja mi nisu nikad prije dostavili”, pojasnila je Budak za N1.

Ministar svejedno ponavlja da je dobiven i datum: "On govori i o tome da sam dobila datum pretrage. To misli nakon što sam došla kod svog onkologa 28. ožujka, koji je napisao da mu se javim kad skupim sve nalaze".









‘On pokušava obmanuti javnost’

Pojasnila je i zašto se nije pregledala kod hrvatskog liječnika, na što je ukazao Beroš.

“Vjerojatno pokušava obmanuti javnost jer sam mu u pritužbi od 8. prosinca 2022. pisala i postavila pitanje zašto nisam dobila u Hrvatskoj terapiju amoksifenom, a u Njemačkoj sam ga dobila odmah. Odgovor nisam dobila. Iskoristila bih priliku i pozvala ministra, jer mi je dosta da me blati i da me podcjenjuje, da brani svoju fotelju preko moje bolesti, preko propusta i štete koju mi je učinio sustav koji on vodi, da dođe na javno sučeljavanje sa mnom uživo na vašu televiziju. Predlažem i spremna sam da on povede, ako treba, i doktore koji su se bavili mojim slučajem, a ja ću biti sama s druge strane”, rekla je Budak.

Iako ministar poziva da mu se obrate svi s problemima, od toga, prema Budak, nema ništa.









“Obratila sam mu se ozbiljnom pritužbom 8. prosinca 2022., onda 13. veljače ove godine, tražila sam da me primi. Onda sam 16. veljače izašla javno, a 17. veljače u 00:45 dobila sam vulgarni, nepismeni i protuzakoniti odgovor, kojim mi je uskraćena kemoterapija. Profesor Pleština mi je rekao da mi neće dati kemoterapiju i neka se idem liječiti negdje drugdje”.