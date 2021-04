BEROŠU JE ODZVONILO? Plenković vidno gubi strpljenje. ‘Ovo je katastrofa, hoćemo li biti žrtvovani zbog njegovih ciljeva?’

Autor: Mia Peretić

Premijer Andrej Plenković vidno gubi strpljenje s ministrom zdravstva Vilijem Berošem.

Gotovo svakodnevno na vidjelo izlaze problemi u zdravstvenom sustavu i upravljanju koronakrizom.

Proces cijepljenja se isprva odvijao sporo jer dogovoreno cjepivo nije stizalo, a sad kada ga ima, platforma putem koje se građani prijavljuju ne funkcionira jer, kako navode liječnici obiteljske medicine, oni su ti koji naručuju ljude.

Beroš uporno tvrdi da je svjestan kako platforma Cijepise ima određenih problema, no i dalje uvjerava da ona funkcionira.

No, čini se da Beroševa objašnjenja premijeru više nisu dovoljna. Plenković je jučer prilično odrješito rekao je je ministru Berošu dao ‘vrlo jasne naputke što treba napraviti u vezi cijepljenja’ dodavši kako je cilj do 30. lipnja cijepiti 50 do 55 posto odraslog stanovništva.

“Mislim da je to sada stvar dobre organizacije posla i tehnologije, a na Berošu, HZJZ-u i nadležnim tijelima je da to tehnički provedu”, rekao je Plenković i tako prilično jasno dao do znanja da je on svoj posao odradio te koga smatra odgovornim.

‘Beroševi dani trebali bi biti odbrojani u etičkom smislu’

Jasan je bio i vezano za pitanja oko problema s platformom Cijepise.

“Ako je mogu popraviti neka je poprave, ako ne neka naruče drugu. Penale će platiti oni koji nisu ispunili obvezu”, rekao je premijer i još jednom prilično oštro ponovio da je na Berošu i HZJZ-u da se maksimalno mobiliziraju.









Ovim lakonskim odgovorima o popravku platforme nije zadovoljan politički analitičar Anđelko Milardović. Smatra, Beroševi dani su odbrojani.

“Trebali bi biti u etičkom smislu, s obzirom na poražavajuće stanje, broj umrlih i platformu Cijepise koja usporava cijepljenje. Jedan dio ljudi umire, jedni se razbolijeva. Odgovornost imaju i Plenković i Beroš i trebali bi nešto napraviti jer će kad-tad netko morati odgovarati”, rekao nam je Milardović.

Oporba pokreće opoziv ministra Beroša, u Saboru će doći do rasprave na kojoj će Plenković morati iznijeti argumente zašto ministar ostaje.

‘Branit će ga, no on je sukrivac’

“Plenković će ga braniti, no on je sukrivac. To je apsurdno političko djelovanje, no time kopa i sebe. Odgovorni su i jedni i drugi”, smatra Milardović.









Dodaje, s naslova političke pragmatike vjerojatno će ga se riješiti nakon lokalnih izbora, no velike su štete nanesene građanima.

“Zašto se kockaju s našim životima? Nemam osobno ništa protiv ijednog od njih, no ovo su argumenti. Neka pogledaju dobro oko sebe. Koliko je ljudi umrlo? Jesu li svjesni da je zbog krivih poteza jedan dio zauvijek otišao s ovog svijeta? Svaka je vlast kontraproduktivna ako nije u funkciji društva i građana. A ovaj je model katastrofa, proizvodi se šteta. Jesmo li mi građani u poziciji da budemo žrtvovani da bi premijer jedan dan bio predsjednik Europske komisije? Kao da su naši životi kišne gliste koje se može zgaziti”.

Odgovornost u vrhu EU

Milardović napominje, odgovornost treba tražiti i na vrhu Europske unije.

“I predsjednica Europske Komisije Ursula von der Leyen je suodgovorna za ovaj kaos. Da je bila dobra, ne bi je se riješili s pozicije ministrice obrane u Njemačkoj, za nagradu su joj dali ovaj položaj, no i ona će morati polagati račune. Sve što traje ima rok i svemu dođe kraj, samo kakve će biti bilanca to je pitanje”, zaključuje Milardović.