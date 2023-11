Beroša pitali mogu li građani biti sigurni: ‘Najbolje je piti vodu’

Autor: Dnevno.hr

Ministar zdravstva Vili Beroš oglasio se o slučajevima konzumacije navodno kontaminirane mineralne vode Romerquelle i drugih gaziranih pića hrvatske Coca Cole.

Nakon što je u riječkoj bolnici ranije hospitalizirana osoba zbog sumnje na kemijsku ozljedu jednjaka zbog konzumacije kontaminirane mineralne vode u jednom kafiću u Rijeci, mediji su večeras izvijestili o dva nova slučaja trovanja, a pacijenti su smješteni u KBC-u Zagreb.





Mogu li građani biti sigurni?

“Prva ozljeda je bila u Rijeci. Tu je riječ o teškim ozljedama, korozivnim. Prati se stanje, on je stabilno”, rekao je. Beroš kaže da je u drugom slučaju stanje stabilno. U trećem slučaju, kaže, riječ je o 38-godišnjaku. Kažu da još ne znaju je li razlog piće.

Upitan je mogu li građani biti sigurni. “Ja to u ovom trenutku ne mogu reći, niti itko može reći. Imamo dva pića u dva grada, punjena u dvije zemlje… Najbolje je piti vodu”, rekao je. “Najozbiljniji je slučaj u Rijeci. U drugom slučaju to nije zabrinjavajuće. A treći je suspektan, to tek treba dokazati”, rekao je.

Na pitanje novinarke zašto se nije ranije upozorilo na opasnost, Beroš odgovara:

“Potrebno je dokazati što je uzrok oštećenja. Uzeti su uzorci prve tekućine i napravljena je analiza. Nije bilo razloga. Priča je potpuno promijenjena kada su se pojavila dva slučaja u Zagrebu. Uzorci iz Rijeke su upućeni u Zagreb i očekuju se rezultati sutra”, rekao je Beroš.

Slučaj je komentirao i Capak

“Mogu reći da je HZJZ zaprimio uzorke koje je dostavio državni inspektorat i naglašavam da se ne radi o forenzičkim uzorcima, već o uzorcima istovjetnih pića. Mi ćemo dobiti uzorke istovjetnih pića na analizu i službeni laboratoriji su sposobni napraviti sve analize koje su potrebne”, rekao je Capak.









“Najbitnije je da utvrdimo postoji li neki strani element. Teški metali ne mogu uzrokovati takve ozlijede”, rekao je.

Novinarka ga je pitala je li se raspravljalo o uklanjanju proizvoda s polica:

“Naravno, to je u nadležnosti inspektorata. Ne možemo sada savjetovati da se pije ovo ili ono piće”, rekao je Capak.