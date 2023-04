BEROŠ ZGROŽEN OVIM MUČNIM SLUČAJEM! ‘Osuđujem izjavu ravnatelja bolnice, rekao je da je sve u redu s pacijentom!’

Autor: Mia Peretić

Ministar zdravstva Vili Beroš je nakon sjednice Vlade oštro reagirao na skandal iz Opće bolnice “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku, iz koje su ranije stigle fotografije dvije starije žene koje leže na jednom strečeru.

“Noćas sam pročitao mail koji nam je poslala jedna odgajateljica, ona opisuje svoje iskustvo s Općom bolnicom u Sisku i dirnulo me. To je jedan kontekst. Moram reći da me zgrozila slika kojoj svi svjedočimo jer ukazuje na suprotno našoj reformi, a to je vraćanje fokusa na pacijenta. Mogu shvatiti neke hitne situacije u zdravstvenim ustanovama, no za sve postoji propisani organizacijski red. Radio sam u dežurstvu u hitnoj kriurškoj, imali smo spremnih sedam osam pokretnih kolica, ne znate kada će vam doći pacijenti iz neke masivne nesreće, nije realno u svakom trenu biti spreman na sve”, rekao je Beroš.

Ističe, kao ministar ovo mora osuditi.





“Inspekcijski nadzor je u tijeku, u ovisnosti od nalaza istog uslijedit će moje daljnje postupanje. No Ministarstvo nije sud, ja nisam sudac, predmet će biti upućen Povjerenstvu za stručna pitanja liječničke komore, pa Povjerenstvu za etiku jer je riječ o etičkom propustu te će biti podnesen optužni prijedlog zbog prekršaja prava na privatnost protiv zdravstvene ustanove. Nakon nalaza zdravstvene inspekcije vjerojatno ću tražiti od upravnog vijeća te ustanove, koje je osnivač županija, da analizira organizaciju i pridržavanje propisa”.

Moram osuditi izjavu čelnika ustanove da je sve u redu s pacijentom, a to nije bilo tako, dodao je Beroš.

Rekao je da prije daljnjih koraka treba pričekati nalaz inspekcije. “Meni kao ministru ostaje pravo da sam interveniram, ali shvatite da u ovom trenutku ne mogu preskočiti sve procedure i da moram čekati njihov pravorijek, kazao je Beroš.