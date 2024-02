Beroš žestoko udario po ljevici: ‘Tragikomično. Ti ljudi kao da žive u svemiru’

Autor: Dnevno.hr

Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je subotnji prosvjed 11 lijevih oporbenih stranaka, nazvavši ga neuspjelim i tragikomičnim, kazao je kako je količina neznanja na njemu bila enormna te kazao kako misli da neće doći do štrajka koji su najavile liječničke udruge i organizacije.

“Ti ljudi kao da žive u svemiru, ne žive u realnom vremenu. Te prazne riječi, parole iz prošlih vremena kontra svega što smo Vlada, ministarstvo i ja kao ministar napravili, to je nevjerojatno”, izjavio je Beroš o prosvjedu u nedjelju, za posjeta Županijskoj bolnici Čakovec. Smatra da su prosvjednici napravili uslugu građanima, jer su pokazali koliko su konstruktivni i kakva rješenja nude.

“Osim kritika, prozivanja, insinuacija, nisam čuo ništa dobro, konstruktivno. Prosvjed govori sam za sebe i da nije žalostan, bio bi smiješan”, izjavio je. Kad je riječ o mogućem prosvjedu i štrajku, koji najavljuju liječničke udruge i organizacije, ministar ističe da se s njima razgovara cijelo vrijeme i da ne očekuje da će do štrajka doći.

‘Uvijek sam optimist’

“Uvijek sam optimist”, kaže ministar i podsjeća na sve aktivnosti koje vlada provodi od 2016., od kada se povećavaju materijalna prava za sve zaposlene u zdravstvu.

“Smatram dio određenih traženja i sestara, tehničara, a isto tako i liječnika utemeljenim, i siguran sam u usklađenje, a to je u konačnici cilj ove uredbe”, napomenuo je Beroš i pojasnio kako je Uredba akt Vlade, no, da je premijer Plenković htio pokazati transparentnost i socijalnu uključivost i pozvao je sve zainteresirane da komentiraju Uredbu, da bi se sve moguće nelogičnosti i pogreške, ispravile. Izrazio je uvjerenje kako će se to i dogoditi.









‘Neviđeni iskorak Vlade’

“Upravo će se to i dogoditi i vjerujem da nekakvih ozbiljnijih liječničkih prosvjeda ni štrajka neće biti”, izjavio je ministar. “Štrajk je nekakva veća kategorija prosvjeda i ako sam rekao da neće biti prosvjeda, onda se to odnosi tim više na štrajk”, dodao je.

Ponovio je kako će svi dobiti povećanje plaća, jer je ovo “neviđeni iskorak” hrvatske Vlade. Ukupno se zakonom, s ove dvije uredbe za javne i državne službenike, opseg primanja povećava za više od 1, 5 milijardi eura na godišnjoj razini. Od toga, 197 milijuna eura na zdravstveni sustav, i ako uzmemo 30 posto koji se odnosi na prekovremena dežurstva, to vam je više od 240, 250 milijuna eura na godišnjoj razini, naveo je ministar.