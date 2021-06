BEROŠ USKRSNUO POPUT FENIKSA! Preživio u Saboru i ima poruku za cijelu naciju: Najavio reformu i spas Imunološkog! ‘Neće biti brzo i bezbolno’!

Autor: N.K

Vili Beroš ostao je Ministar zdravstva nakon poprilično dramatičnog glasovanja u kojem je samo 75 zastupnika glasovalo protiv njegova opoziva. Jedan zastupnik većine nije glasao, a Beroša je spasila članica Čačićevih Reformista.

Ministar je sada održao konferenciju za medije na kojoj je otkrio kako se kreće s revitalizacijom Imunološkog zavoda.

Potvrdio je između ostalog da kreće reforma zdravstvenog sustava te otkrio njezine obrise.

Uskrsnuće Imunološkog?

“Kreće revitalizacija Imunološkog. To je od osnovne važnosti i ova vlada je to prepoznala. Nakon više od desetljeća učinjen je prvi korak. Sadašnja lokacija nije dobra osobito nakon potresa. Lokacija u Brezju se sada razmatra.. Već sada imamo predviđena sredstva za to. Tu su nam EU fondovi na dispoziciji i drugi strateški partneri. To će biti doprinos tezi da nisam samo Covid ministar”, rekao je Beroš.

Epidemija ukazala na nužnost Imunološkog

“Ova globalna pandemija ukazala je na važnost takve institucije. I ranije je bilo predviđeno da na osnovu vrlo kvalitetnih sojeva bude proizvodnje cjepiva Mrna u Hrvatskoj svih vrsta”, rekao je Beroš.

Reforma

“Reforma zdravstva je u međuresornom savjetovanju i ona će sigurno krenuti. Strateški ciljevi su omogućavanje zdravstva i dostupnost što većem broju ljudi uz financijsku stabilizaciju. Cilj je racionalizirati troškove i osigurati stabilne izvore prihoda. Potrebno je pronaći jedan bolji organizacijski sustav. Moramo i povećati priljev kadrova te razgraničiti javno i privatno. Treba pronaći i sustav nagrađivanja djelatnika u zdravstvenom sustavu”, otkrio je Beroš.

Upozorava kako reforma neće biti lagana

“Ne želimo gajiti iluziju da će reforma biti brza i bezbolna, ali tražit ćemo sve načine da se ne lomi ništa preko naših pacijenata ili opterećenja hrvatskih građana”, kaže Beroš.

Novi soj

“Kada je riječ o novom soju, Ministar napominje kako cjepiva štite i od njega, odnosno Indijskog soja”, zaključio je ministar.