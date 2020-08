Beroš ulovljen s gafom u imovinskoj kartici: Prva ozbiljna afera popularnog ministra

Autor: Dnevno

Nakon što se ponovno aktualizirala tema imovinske kartice ministra Vilija Beroša otkrili smo neobičnu nejasnoću u obiteljskoj zelenoj oazi u Laduču, koja je upisana na ime njegove supruge u ministrovu karticu. Ministar Beroš kaže da se radi o ‘spremištu za alat’ koji su srušili nakon ‘provale’

“Je li istina ono što sam čula da imaš s imovinskom karticom…”, skrenula je iznenada u telefonskom razgovoru s ministrom Vilijem Berošem zamjenica ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, Dijana Zadravec, nakon što je ustvrdila da je natječaj za ravnatelja KBC-a “protuustavan i protuzakonit”, a Beroš je odgovorio: “Ne znam o čemu pričaš. Kakva imovinska kartica, kakva optužba?”, ali je onda kasnije konstatirao da spominjanje te teme – smatra prijetnjom.

Još uvijek nije rasvijetljeno tko je i kako snimao taj razgovor nastao potkraj svibnja ili lipnja ove godine, za koji su i Beroš i Zadravec posvjedočili da je autentičan, ali činjenica jest da je objavljivanje ovog iznimno neugodnog razgovora, za sve uključene strane, ali i za HDZ, stranku u kojoj su sugovornici istaknuti članovi, pa i više puta spominjanog Andreja Plenkovića, opet skrenulo pozornost javnosti i na imovinsku karticu ministra Vilija Beroša. Zadravec nakon pucanja skandala nije htjela detaljnije govoriti o tome je li imala kakvih konkretnih informacija o propustima u imovinskoj kartici ministra, nego ponavlja ono što je rekla i u snimljenom razgovoru, da su kružile glasine, pa je, eto, htjela o tome porazgovarati sa samim Berošem. Preostalo je, stoga, ponovno pregledavanje, kvadrat po kvadrat, imovinske kartice ministra. No, je li moguće da je nakon serije skandala HDZ-ovih ministara i drugih visokopozicioniranih političara koji su “zaboravljali” unijeti imovinu u imovinsku karticu, ministar Vili Beroš, koji je prijavljivao imovinu još od 2018., kao pomoćnik ministra, također “zaboravio” unijeti neku imovinu u karticu?

Ne samo da je zaboravio, nego se radilo o nelegalno izgrađenom objektu, koji je preskočen u prvoj prijavi imovinske kartice, u vrijeme kada je Beroš postao pomoćnik ministra, a onda kada je izabran za ministra – pala je, po svemu sudeći, odluka na obiteljskom vijeću, da se objekt doslovno posve izbriše, sruši, da ne bi bio kamen spoticanja u imovinskoj kartici. Kada je izabran za ministra, Vili Beroš je izjavio da će se s Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa konzultirati o nekim izmjenama koje mora unijeti u imovinsku karticu, ali po svemu sudeći – o slučaju “nestale nekretnine” – nije bilo ni riječi.

U imovinskoj kartici ministra upisana su dva stana u Zagrebu (140 kvadrata u Rudešu, i 50 kvadrata u Vrapču), dio stana od 107 kvadrata u Vrapču, te stan i kuća u Jelsi na Hvaru – koje dijeli s drugim članovima obitelji. Upisan je i voćnjak, i to prilično velika parcela, od 1692 kvadrata, u mjestu Laduč, pitoresknom kraju na zapadnim obroncima Medvednice, nedaleko od Zaprešića. Ono što mnogi Zagrepčani nazivaju “grunt”. Kao vlasnica parcele u imovinskoj kartici je upisana supruga ministra Beroša, Jasminka Beroš, piše Net.hr.

No, sve do danas nije se znalo da se u lijepom zelenilu voćnjaka jedno vrijeme krila i drvena kućica – za koju nije pribavljena građevinska dozvola, koja je, dakle, bila sasvim ilegalna gradnja. Nevelika, ne raskošna, ali sasvim zgodna za vikend druženja izvan gradske vreve. Očevici kažu da se radilo o drvenoj kućici od desetak kvadrata, s trijemom i terasom od oko pet-šest kvadrata. Taman za roštiljanje. No, danas je više nema. Kruži glasina da je u voćnjaku i kućici bilo organizirano druženje baš i u vrijeme kada je Vili Beroš bio izabran za ministra, pa se smatralo da se slavi njegov izbor. A onda je kućica srušena. Po svemu sudeći zato da bi stanje u imovinskoj kartici odgovaralo onome na terenu, da je grunt u Laduču doista samo voćnjak, zelena oaza, bez ikakvog objekta.

Istina o postojanju drvene mini-vikendice, iako je nije bilo u imovinskoj kartici, ipak je utvrdiva. Ako se pregleda katastarska čestica koja je u vlasništvu gospođe Beroš, i usporede snimke s Google Eartha, vidljivo je da se potkraj 2015. na čestici pojavljuje nekretninica, tu je sve do 2019., a na snimkama iz 2020. – više je nema.

S obzirom na to da je Vili Beroš izjavio, kada je nakon smjene Milana Kujundžića izabran za ministra zdravstva, da će se konzultirati s Povjerenstvom oko mogućih izmjena u imovinskoj kartici, uputili smo upit Povjerenstvu je li ministar Beroš tada možda zatražio i tumačenje situacije oko drvenog objekta u Laduču. Oni su potvrditi da ih je ministar “konzultirao vezano za podnošenje imovinske kartice”, ali “na navedenim neformalnim konzultacijama nije bilo riječi o voćnjaku u mjestu Laduč i drvenom objektu na istom”.

Povjerenstvu je postavljen upit bi li se drveni objekt, neovisno o tome ima li građevinsku dozvolu ili ne, trebao prijaviti Povjerenstvu, odgovoreno nam je da “Povjerenstvo jedino u postupku redovite provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, može utvrđivati obvezu navođenja pojedinog građevinskog objekta u istom.”

Činjenica je, naime, da Vili Beroš niti u vrijeme dok je kućica bila izgrađena, a on je kao pomoćnik ministra bio dužan ispuniti imovinsku karticu, nije prijavio njezino postojanje. Baš kao i mnogi drugi stranački kolege, pa i visokorangirani političari iz drugih stranaka, i on je “zaboravio” unijeti nekretninu. Još k tome – izgrađenu bez dozvole. O tome da je nisu pokušali niti legalizirati, odnosno, da to vrlo izgledno nije bilo moguće, svjedoči čin rušenja.