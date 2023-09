Beroš potvrdio veliku novost u zdravstvu: Bolnice uskoro postaju državne

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je Klinički bolnički centar Zagreb gdje je sudjelovao na svečanosti otvorenja radova na Zavodu za pedijatrijsku hematologiju i onkologiju te na prezentaciji faze III projekta razvoja KBC-a Zagreb.

Uz premijera su potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te ministar zdravstva Vili Beroš.

“Obilježili smo infrastrukturna ulaganja u zdravstveni sustav, no bez daljnjih koraka u reformi zdravstvenog sustava neće biti dostatno. Osvrnuo sam se na ulaganja u KBC Rebro na nekoliko razina, 153, 9 milijuna eura uloženo je u dva velika projekta, novih 35 tisuća kvadrata korisnog prostora, novim operacijskim salama, garažom i renoviranje Zavoda za hematologiju. Kada sagledavamo širit kontekst, od 2016. godine smo u KBC Rebro uložili 377,7 milijuna eura. U mandatu ove Vlade će do realizacije svih projekta bit će uloženo 2,1 milijardi eura. U idućim tjednima i mjesecima nastavljamo s ovakvim aktivnostima, zadovoljan sam što možemo predstaviti infrastrukturna i reformska ulaganja, koja su tek početak reforme zdravstvenog sustava”, rekao je Beroš.





Branko Bačić rekao je da svjedočimo povijesnoj obnovi i izgradnju zdravstvene infrastukture.

“Ovakvo nešto se ne pamti. Nakon petrinjskog i zagrebačkog potresa te pandemije, raznim izvorima financiranja krenuli smo u obnovu i izgradnju zdravstvene infrastrukture koja iznosi 850 milijuna eura. Sam Zagreb sudjeluje sa 750 milijuna eura, a polovicu sredstava ulažemo u podizanje kvalitete izgradnjom novih zgrada u KBC Zagreb. Hrvatska građevina se oporavila, sposobni smo odgovoriti na ovakve kapacitete. Pritisnuti smo rokovima, rok za Nacionalna sredstva oporavka i otpornosti je kraj drugog kvartala 2026. godine”, rekao je Bačić.

Beroš: Vlasnička prava nad bolnicama se prenose na državu

Beroš je odgovorio ide li se u smjeru da država preuzme upravljanja bolnicama.

“Zadnjim izmjenama zakona o zdravstvenoj zaštiti to je predviđen smjer, prenose se vlasnička prava na državu, to je prošlo proceduru u Saboru. Hrvatske građane i pacijente ne zanima tko je vlasnik nego način na koji se upravlja zdravstvenih ustanovama. Da imamo poluge za reorganizaciju, moramo imati alate. Osnivačka prava su važan element u pravcu rješavanja tog problema. Pojedini subjekti će probati osporavati određena promišljanja. Neće biti lagan proces, no radimo u najboljem interesu za hrvatske pacijente, a njih zanima dostupnost usluga. Ima župana koji jedva čekaju da se to dogodi, a ima onih koji misle da to nije dobar korak, naglašavaju da su velika ulaganja županija u te ustanove. Napominjemo, ništa neće biti odneseno. Stvaranje centara izvrsnosti garantirat će bolje rezultate. Prijenos osnivačkih prava ima zadatak nama olakšati niz sljedećih koraka u reorganizaciji zdravstvenog sustava”, rekao je ministar Beroš.