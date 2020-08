BEROŠ: ‘Otvaranje je bilo potpuno svjesno. Omogućili smo život i turizam’

Autor: hina

Ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u petak kako je bilo za očekivati određeno povećanje broja oboljelih od koronavirusa s obzirom na velik broj turista, ali i dodao da trenutno nema straha da bi epidemiološka situacija mogla izmaknuti kontroli.

“Turistička sezona je u punom zamahu, 830.000 turista je u našoj zemlji, i za očekivati je bilo određeno povećanje broja, nije točno moguće predvidjeti”, rekao je Beroš za RTL televiziju.

Dodao je da je u pojedinim županijama značajno povećan broj oboljelih, ali da su, isto tako, četiri županije s jednom novozaraženom osobom te 14 županija u kojima je broj novooboljelih manji od 10.

“Najvažnije je da nam je sve pod kontrolom, da znamo izvor zaraze, a mi sami – svojim oprezom i naporom – možemo doprinijeti smanjenju širenja zaraze”, naglasio je Beroš te ponovio važnost nošenja maske, držanja socijalne distance i higijene.

Na pitanje je li se Hrvatska prerano ili previše otvorila, Beroš je odgovorio da nismo te da je Vlada te poteze povukla svjesno.

“Omogućili smo život, turizam. Bez turizma sve bi bilo daleko lošije, i ciljano smo prihvatili ovaj rizik, još uvijek smo mišljenja da je on kontrolabilan. Turistička sezona sad polako završava, i moramo se okrenuti jeseni, početku školske godine i promišljanju o onome što je potrebno”, kazao je Beroš.

Ministar se nije složio da su određene mjere uvedene prekasno.

“Prvo smo krenuli s određenim nadzorom, pa s postepenim pooštravanjem mjera. To je do sada uvijek polučilo određene rezultate, mislim da će to biti i sada. Minimalnim osobnim naporom, nošenjem maske, održavanjem distance, osobnom higijenom, izbjegavanjem rukovanja možemo napraviti najviše u sprečavanju širenja infekcije. I zato je vrlo važno da smo detektirali pojedina žarišta, a to su u ovom trenutku noćni klubovi, gdje se upravo primjenom ovakvog modusa ponašanja moglo spriječiti širenje infekcije”, istaknuo je Beroš.

Naglasio je kako imaju određene planove za deveti mjesec te poglavito za jesen kada očekuju drugačiju kliničku sliku.

Dodao je da u ovom trenutku nema straha da bi epidemiološka situacija mogla izmaknuti kontroli.