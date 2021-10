BEROŠ OBJAVIO: Danas imamo 3053 nova slučaja, Plenković: Za koji dan ćemo premašiti broj od 9000 preminulih od ili s covidom, to je visoki danak

Autor: M.P.

Danas u 8:45 sati održava se sjednica Vlade.

Članovi Vlade dobit će informaciju o aktualnom stanju vezanom za potres te vezanom za koronavirus.

Na dnevnom redu sjednice su izmjene i dopune Zakona o trošarinama (EU), izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti te izmjene i dopune Zakona o pravu na pristup informacijama (EU).

Vlada će donijeti i odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u ovogodišnjem Državnom proračunu, kao i odluku o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji.

Hrvatskome saboru Vlada će se očitovati na prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja potpredsjedniku Vlade i ministru financija Zdravku Mariću. Njegov opoziv traže 34 oporbena zastupnika zbog ljetošnjeg boravka na jahti poduzetnika Blaža Pavičića i, kako tvrde, “laganja javnosti da taj poduzetnik ne posluje s državom”.

Premijer Plenković uvodno se obraća na početku sjednice.

“Imali smo sastanak sa županima, predsjednikom udruge gradova na teme suradnje središnjih vlasti vezano za borbu protiv korone, organizacije sustava civilne zaštite, pripreme za usvajanje novog proračuna te projekte EU. Hvala ministrici Vučković na Danima poljoprivrede, ribarstva i šumarstva, poslali smo ključne poruke što ćemo učiniti kao potporu sektoru. Jučer smo imali sastanak s izaslanstvom Europske investicijske banke. S Draganom Čovićem razgovarao sam o procesu promjene izbornog zakona. Vidimo da smo ušli u razdoblju hladnijeg vremena što je donijelo veći porast broja potvrđenih slučajeva, izgledno je da tako bude i danas. Moramo se držati mjera, prozračivanje, pranje ruku, ovo ukazuje na nužnost cijepljenja. Svaka četvrta osoba starija od 65 godina koja nije cijepljena su u visokom riziku u slučaju da obole, ne možemo ne primijetiti da je koronavirus odnio ogroman broj života, sa sadašnjom stopom smrti za koji dan ćemo imati 9000 preminulih od ili s covidom u Hrvatskoj, to je visoki danak. No imamo cjepivo, nema razloga da brojevi budu ovako visoki. Cjepivo učinkovito štiti od teških oblika bolesti. To je stav struke, liječnika, Znanstvenog savjeta. 74 posto hospitaliziranih od početka nije bilo cijepljeno, 80 posto pacijenta na respiratoru nije bilo cijepljeno. Izrazito su jasne brojke, 93 posto preminulih od koronavirusa imalo je iznad 60 godina. Svi smo sukladni sa stavom HZJZ-a o trećoj dozi prema kojemu se ona treba primijeniti na imunokompromitirane te na djelatnike u zdravstvu i socijalnoj svrsi. Necijepljeni su rezervoar gdje se virus širi i dolazi do mutacija. I cijepljeni mogu prenijeti virus, ali ta mogućnost je manja”, kaže premijer.

Beroš o koronavirusu

“Danas imamo 3053 nova slučaja, to je 28.24 posto”, rekao je Beroš. U bolnicama je 939 osoba, dodao je. Na respiratoru je 131 osoba. “Kao što smo najavili, danas je sastanak kriznog stožera, dogovarat ćemo o daljnjem odgovoru na pandemiju”, rekao je.









“U ovom valu porast broja hospitaliziranih blaži je od porasta broja zaraženih, zaključak je da je cijepljenje utjecalo na smanjenje hospitalizacija. Značajna je razlika da je početkom godine cjepivo tek postalo dostupno, danas od posljedica covida umiru starije osobe koje nisu cijepljene. Porast broja zaraženih poziv je na dodatnu dozu opreza, prevelik rezervoar necijepljenih predstavlja mogućnost da širenje zaraznijeg delta soja, cjepiva su sigurna, besplatna i dostupna, znanstvenici upozoravaju na mogućnost preklapanja virusa covida i gripe, gripa bi mogla ostaviti znatnije posljedice, no možemo se zaštititi cjepivom”, rekao je Beroš.

Na Vladi je još izvješteno da Stožer nije donosio nove odluke, a da su do 31. listopada produljene epidemiološke mjere ograničavanja okupljanja, korištenja maski, mjera u javnom prijevozu i trgovinama…