BEROŠ O TABU TEMI! UMRLI OD KORONE I UMRLI S KORONOM: ‘Mislim da trebamo analizirati!’ Osobno će nadgledati uvođenje covid potvrda!

Autor: N.K

Ministar zdravstva Vili Beroš dao je izjavu za medije nakon sjednice Vlade na kojoj je potvrđeno uvođenje covid potvrda u zdravstveni sustav.

Beroš kaže kako je cilj smanjiti širenje zaraze i da je nedopustivo prenositi bolest pacijentima.

Također, rekao je kako će osobno obilaziti veće kliničke centre te svjedočiti početku primjene.

“Nismo željeli biti diskriminatorni”

“Veselim se početku njihove primjene jer će to značiti još jedan korak ka potrebnoj sigurnosti zdravstvenog sustava. Ova mjera nije sama sebi svrha. Cilj je pružanje sigurnog liječenja u zdravstvenom sustavu”, započeo je Beroš.

“Na svu sreću broj cijepljenih je sve veći. Molim sve da se poštuje radno vrijeme, da ne bude čekanja. Osobno ću biti prisutan u većim bolničkim centrima i svjedočiti početku upotrebe covid potvrda. Razmišljajući o svemu imali smo intenciju biti ne diskriminatorni. Naša zadaća je liječiti ljude. Svi koji rade u zdravstvenom sustavu, primarni moto je na škoditi. Mogućnost da nekome prenesemo zarazu je neprihvatljivo. Molim sve koji se ne žele cijepiti da se barem testiraju kako bismo osigurali funkcioniranje zdravstvenog sustava”, rekao je Beroš.

Statistika umrlih

“O tome smo već vodili raspravu i razmišlja se o tome već dugo. Svjetska zdravstvena organizacija su odredili način vođenja statistike i tu se ne može ništa napraviti. Mi bismo željeli jednu retroaktivnu analizu za koju će trebati vremena i novaca. To je jedna opsežan zahvat za koji mislim da je potrebno napraviti. To će zahtijevati jednu detaljnu i podrobnu analizu. I s predsjednikom sam o tome razgovarao. Kako razlučiti one koji su umrli sa virusom i one koji su umrli od virusa. Statistika je korisna, ali nije sama sebi svrha. Ne želimo uljepšavati statistiku. Poštujemo normu koju je postavila Svjetska zdravstvena organizacija. Ali, ugroza je nova i mi ćemo i u narednim godinama učiti o njenim posljedicama i puno toga ćemo naučiti”, rekao je Beroš.

Odluka Slovenije

“Upravo me zvao ravnatelj HALMED-a. Na osnovu jednog slučaja ne možemo zaključivati. Dogovorili smo sa našom strukom i analizirali podatke prema kojima nema razloga za zabrinutost. Tražio sam očitovanje i ravnatelja HALMED-a kako bi građanima objasnio tu situaciju. Nažalost, i lijekovi i cjepivo imaju svoje nuspojave, ali mi adekvatno pratimo nuspojave i sve komplikacije kao i za sve ostale lijekove. Struka će vjerojatno već danas donijeti odluku o tom cjepivu. Međutim, u Hrvatskoj nema takvih nuspojava kao što je u Sloveniji”, rekao je Beroš.

Što se tiče neiskorištenog cjepiva, Beroš kaže kako ništa neće propasti te da se cjepiva pred istekom doniraju.









“Zalihe cjepiva neće propasti. Striktno se vodi računa o rokovima trajanja. Imamo sreće i na vrijeme smo se opskrbili dovoljnim količinama cjepiva unatoč problemima na početku. U svijetu je i dalje velika potrošnja. Zato mi i doniramo cjepiva”, zaključio je Beroš.