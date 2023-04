BEROŠ O SUMNJIVIM COVID TESTOVIMA! ‘Kriminal nema člansku iskaznicu’, Ministarstvo zdravstva tvrdi da nije nabavljalo sporne testove

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Ministar zdravstva Vili Beroš reagirao je na medijske napise da je tvrtka mladog Filipa Mihalića, sina bivšeg HDZ-ovog saborskog zastupnika, na tržište u Hrvatskoj stavljala krivotvorene covid testove.

Beroš u odgovoru za 24sata tvrdi, Ministarstvo zdravstva s nabavom covid testova preko Mihalićeve tvrtke nema ništa.

“Svaki kriminal osuđujem, a o nabavi tih testova treba pitati one koji su obavljali nabavu, naše Ministarstvo zdravstva to nije. Kriminal treba osuditi ako potječe iz bilo koje stranke, sve treba normalno i legalno. Kriminal je individualan i nema člansku iskaznicu”, rekao je Beroš.





Ministarstvo zdravstva: Nismo nabavljali te testove

Zatim je ministar poslao i pisani odgovor Ministarstva zdravstva.

“Sukladno Vladinoj Odluci o nabavi i korištenju robe strateških robnih zaliha u svrhu provedbe mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem COVID-19 virusa od 17. ožujka 2020. godine, Ravnateljstvo za robne zalihe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja preuzelo je obvezu nabave robe i usluga potrebnih za provedbu mjera zaštite zdravlja i jačanja nadzora nad širenjem koronavirusa. Slijedom toga, provjerite vjerodostojnost informacija vezano za nabavu medicinske opreme s Ravnateljstvom za robne zalihe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

S obzirom na djelokrug Ministarstva zdravstva, uvidom u evidenciju farmaceutske inspekcije, trgovačkom društvu Buryen d.o.o., rješenjem iz 2022. godine, zabranjen je uvoz jedne pošiljke in vitro dijagnostičkog medicinskog proizvoda „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“ kineskog proizvođača Xiamen Boson Biotech Co., Ltd., za kojeg nije bilo moguće dokazati da su tijekom transporta bili osigurani odgovarajući uvjeti čuvanja koje je propisao proizvođač”, piše u odgovoru Ministarstva zdravstva.

Tvrde u da Ministarstvo zdravstva od 1. siječnja 2016. godine do danas, kao pravni subjekt, nikada nije poslovalo s navedenim trgovačkim društvom.

Ipak, 24sata navode da podaci iz Državne riznice pokazuju da su se sredstva iz proračuna isplaćivala iz Ministarstva zdravstva.

Iz ministarstva pojašnjavaju da, bez obzira na to što određene bolnice (kao što je KB “Fran Mihaljević”) pripadaju njihovu resoru, odgovornost snose osobe ovlaštene za zastupanje tih ustanova.









Tvrtka prozvana zbog navodnog krivotvorenja covid testova: Zgroženi smo!

Povodom napisa da PNUSKOK već mjesecima istražuje 24-godišnjeg Filipa Mihalića iz Varaždina, sina bivšeg saborskog zastupnika Anđelka Mihalića, oglasila se i njegova tvrtka.

“Zgroženi sadržajem objavljenih tekstova koji se neprimjereno i senzacionalistički objavljuju i recikliraju u novinama, a nakon teksta koji je objavljen u jednim dnevnim novinama, u ime tvrtke Buryen d.o.o., a u povodu Vašeg upita u odnosu na sadržaj medijskih objava, osporavamo u cijelosti navode o bilo kakvom poslovanju društva koje bi se protivilo pozitivnim propisima i javnom moralu”, poručili su iz ove varaždinske tvrtke.