BEROŠ O NOVOJ AKCIJI: ‘Aktivirat ćemo patronažne službe koje će starijim sugrađanima objasniti važnost cijepljenja’

Autor: Dnevno

Nacionalni stožer u 11 sati održava press konferenciju na kojoj će dati više informacija o stanju epidemije koronavirusa u Hrvatskoj.

Ministar Vili Beroš napomenuo je na početku pressice kako su preminule 4 osobe, a niti jedna od njih nije bila cijepljena.

“Svi su visoke starosne dobi s određenim komorbiditetima, no cjepivo je moglo biti ključno”, rekao je Beroš.

U Hrvatskoj je u petak zabilježeno 170 novih slučajeva. Ponovno je apelirao na važnost cijepljenja starijeg stanovništva.

Bilježimo blagi pad

“Cijepljenje je ono što čini razliku i time štitimo sebe i širu zajednicu. To je jedini način za izlazak iz krize”, tvrdi.

“Bilježimo blagi pad, a kakav trend će biti u budućnosti ovisi o nama samima”, dodao je ministar zdravstva.

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da u odnosu na prošli tjedan u ovom tjednu imamo rast od 9,3 posto novozaraženih, a na listi zemalja EU smo na 10. mjestu od 27 mogućih.

Po ukupnoj stopi smrtnosti smo, otkriva, na 20. mjestu.









“Uzorci su poslani 20.7., a od njih 188, 152 je uspješno sekvencirano. 20 uzoraka su alfa varijanta, a 128 je s dokazanom delta varijantom ili 84 posto. Udio delta varijante nam raste”, kazao je Capak. Moramo biti svjesni činjenice da je preko milijun i 700.000 turista u Hrvatskoj, ali to je i povećani rizik. To mora biti upozorenje na pridržavanje mjera. Moguće da nas brojke vode do šampiona turizma, ali i da moramo biti šampioni sigurnosti”, kazao je Beroš.

Nova akcija Stožera

Beroš je otkrio kako će se aktivirati patronažna služba koja će posjećivati starije sugrađane i objasnila im važnost cijepljenja.

Potom se obratio ministar Davor Božinović.

“Produžene su četiri odluke do 15.kolovoza. To se odnosi na korištenje maski, uvođenje posebne organizacije rada za djelatnost trgovine, organizacije javnog prijevoza putnika i ograničavanje okupljanja.









Tu je i jedna nova odluka, a to je da djeca mlađa od 12 godina kada idu na svadbe potvrdu ne moraju imati”, otkriva Božinović dodajući da se odluke primjenjuju za područje cijele Hrvatske, no upozorio je da su za dalmatinske županije donesene strože mjere i da se tamo one primjenjuju.

Za delta soj porebne studije

Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, govorila je o delta soju te je ponovila kako se širi brže od alfa soja.

“Usporedba s vodenim kozicama može stajati, možda ćemo imati i usporedbu s drugim virusima, prenose se kapljičnim putem. Ono što dosad znamo nema nekih specifičnih simptoma koji bi se pojavljivali kod delta varijante. Kod delta varijante njih 20 posto će završiti u bolnici. Mi imamo mladog čovjeka koji je prije nekoliko dana dovežen, zdrav, ima rizični faktor pretilosti, stavljen je na respirator a potom na echmo”, kazala je Markotić.

Na pitanje mogu li cijepljeni širiti virus, odgovorila je potovrdno. I to, kaže, nije nešto neuobičajeno.

“Delta se pojavila prije nekoliko mjeseci i potrebne su opsežnije studije da se to može potvrditi. Međutim ono što je očekivano je da čovjek koji je cijepljen štiti sebe ali da on može imati virus u nosu. Da smo mi svi cijepljeni ne bi virus imao prostora za širenje. On može prijeći na druge osobe, dok cijepljenom neće ništa napraviti”, objasnila je Markotić.

“Svi koji nisu preboljeli i koji čekaju će se prije ili kasnije zaraziti. Jedan dio će završiti u bolnicama, a jedan dio će umrijeti. Ukoliko se svi ne zaštitimo ona virus će trajati, neki razmišljaju o trećoj, neki o modificiranom cjepivom”, dodao je Božinović.

Na Oluji nešto više ljudi nego lani

Davor Božinović komentirao je kako epidemiološki okvir za proslavu Oluje još uvijek nije završen.

“Nije još epidemiološki okvir gotov, ekipa je na terenu tamo u Kninu, sve će biti poznato u ponedjeljak. Proslava će izgledati slično kao i prošle godine, vjerojatno će biti nešto više ljudi.

Što se tiče Sinske alke, predloženo je da okvir budu covid putovnice i pola sudionika koji je predviđen. Za Veliku Gospu nemamo nikakav zahtjev”, poručio je.

Simptomi delta soja

“Oni koji su se cijepili uglavnom imaju šmrcanje, temperatura, blaže simptome. Nema simptoma koje mogu izdiktirati za delta soj. Ljudi moraju ići od toga i vidjeti jesu li bili na nekim skupovima, rizičnim i trebaju onda posumnjati, reći liječniku i liječnik će ih poslati na testiranje ako je potrebno”, kazala je Markotić.

Božinović je kazao kako broj ulazaka u Hrvatsku raste, da imamo više od milijun gostiju i kako je to s epidemiološke točke gledišta izazov.

“Bliže smo zelenom nego crvenom, ali već nekoliko tjedana imamo sve veći broj zaraženih”, veli Božinović.

Govorilo se i o zahtjevu gradonačelnika Mire Bulja da se u Sinju produži radno vrijeme.

“Kao što smo već više puta kazali, pogotovo nakon ovih mjera za Jadran, dosta toga ovisi o provedbi, nadzoru, kontroli, od strane lokalnih vlasti, sigurno da ova narančasta boja na jugu i zelena na sjeveru zemlje ima veze s dinamikom života i dolazaka gostiju koji u ovom trenutku preplavili Jadran što je s turističke toške gledišta dobro. Mi to ne radimoa na neki represivan način. Mislim da svaki načelnik ili gradonačelnik može i sam steći uvid u to kako je organiziran život i djelatnost i u komunikaciji sa svojim službama može učiniti sve da se situacija bolje iskontrolira. O Sinju ne bih ništa konkretno najavljivao”, poručio je.

Tužba protiv bolnice

Beroš je komentirao tužbu koja je stigla u KBC Zagreb, tj. zahtjev za odštetom.

“Ono što smo napravili, nema tužbi u ovom trenu prema zdravstvenim ustanovama. KBC-u Zagreb je stigao odštetni zahtjev. Oni su odgovorili da su poštovali sve mjere i da je postupano sukladno pravilima struke. Je li moguće očekiviati tužbe, vjerojatno je. Mogu ponoviti da smo se od početka ponašali sukladno pravilima HZJZ-a u bolnicama. Poznam primjere gdje su pacijenti bili negativni prilikom prijema bili negativni, ali kroz par dana postali su pozitivni”, govori Beroš.