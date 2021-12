BEROŠ NIJE ZADOVOLJAN: ‘Meni je to nejasno. U tijeku smo najveće pandemije u zadnjih stotinjak godina’

Autor: Dnevno

Ministar zdravstva Vili Beroš u ponedjeljak je, zajedno s premijerom Andrejem Plenkovićem, posjetio Varaždinsku županiju, gdje je odgovarao na pitanja novinara te istaknuo kako “nije zadovoljan”.

“Ali mogu ponoviti i potvrditi riječi premijera da su Stožer i Vlada napravili sve i svi su se mogli cijepiti, brojni rade danonoćno kako bi to građanima cjepivo bilo dostupno. U tijeku smo najveće pandemije u zadnjih stotinjak godina i ne želimo upotrijebiti ono što nam je znanost i medicina dala da ju zaustavimo.

Komentirao gužve na Velesajmu

Meni je to potpuno nejasno. Još jednom apeliram na sve da se cijepe, jer dolazi nam omikron. Moramo biti spremni i za te scenarije”, naglasio je Beroš.

On je dodao kako je tijekom sastanka na portalima pročitao da je gužva na cijepljenju.

“Kontaktirao sam nadležne i rekli su mi da trenutno nedostaje administratora, koji su uglavnom studenti i mnogi od njih nisu u Zagrebu. No, kako su me obavijestili, cijepljenje neće biti zaustavljeno u 12 sati, nego će svi koji su do tada stali u red, biti cijepljeni”, rekao je ministar Beroš komentirajući današnje gužve na cjepnom punktu na zagrebačkom Velesajmu.