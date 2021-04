BEROŠ NE RAZMIŠLJA O OSTAVCI: ‘Ne bih bio dobar kapetan kad bih otišao u uzburkanim vremenima’

Autor: Sanja Plješa

Nakon sjednice Vlade održana je konferencija za novinare na kojoj je govorio i ministar zdravstva Vili Beroš.

Na novinarski upit o tome kada će početi s platforme pozivati mlađe osobe, a željeli bi se cijepiti, Beroš je rekao da je pitanje na mjestu.

“Platforma je jedan od načina naručivanja za cijepljenje. Počinje treća faza i u tek u toj fazi funkcionalnost platforme dolazi do izražaja. U prve dvije faze su imale prednost starije osobe. Jutros je platforma korištena u produkcijskoj razini. I dalje postoji mogućnost pozivanja na cijepljenje putem liječnika obiteljske medicine. Morat ćemo još malo napora učiniti jer liječnici mogu provjeriti jesu li njegovi osiguranici cijepljeni. Promišljamo kako doći do onih koji u ovom trenutku nisu iskazali interes za cijepljenje. Naš je osnovni zadatak da dođemo do onih koji su kod kuće i još uvijek razmišljaju hoće li se cijepiti. Dolazimo do onih koji nisu cijepljeni ili nisu iskazali interes i njih ćemo nastojati animirati. U ovom trenutku bio bih sretan da mogu reći da je 800 tisuća građana na platformi, ali ih je samo 200 tisuća. No, danas mi je javljeno da platforma funkcionira”, naglasio je ministar zdravstva.

Apelirao je na sve one koji su se prijavili putem platforme da provjere svoje mailove. Platforma je samo jedna od 10 funkcionalnosti. Izrada cijelog informatičkog sustava implementira 10 platformi.

Na punktovima će biti razne vrste cjepiva

“Platforma ecijepi je dio informatičke strukture RH i liječnici obiteljske medicine ne moraju otvarati nužno druge programe da im se duplicira posao. Instalirana su informatička rješenja da se mogu upisivati bolesnici u ecijepi. Tim informatičkim sustavima nastojali smo građanima omogućiti razne načine na koje se mogu naručiti za cijepljenje. Moramo dodatno mobilizirati snage na terenu jer u svibnju i u lipnju će krenuti masovnije cijepljenje. Sve je spremno. Liječnici će znati tko je cijepljen. Stvarno me ovo kao čovjeka boli. Već tri tjedna tražim sve podatke o svemu što je potrebno na punktovima i nemojte reći da nije spremno. Radit ćemo na tome i bit ćemo spremni, a moja je želja da hrvatski građani pohrle na cijepljenje”, istaknuo je Beroš.

Dodao je kako će se na svim punktovima za cijepljenje omogućiti razne vrste cjepiva.

“Svi oni koji su bili upisani, njih 4000 su ponovno u bazi i bit će pozvani. Županijski koordinator će odrediti one koje će pozivati putem platforme”, naglasio je dodajući kako ne vide posebne poteškoće.

"Mislim da platforma funkcionira i nije više pitanje njene funkcionalnosti. Kad se cijepe prioritetni i stariji u drugoj fazi tek tada može krenuti treća faza i tek sada platforma mora dokazati svoju vrijednost, ako će ju dokazati, a ja vjerujem da hoće. Određenih greškica je bilo, a reći ću i kojih, a to je recimo broj telefona. No, sve takve stvari su ispravljene i 891 za ponedjeljak i više od 3000 za utorak su naručeni za utorak. Platforma je pomoćno sredstvo prijavljivanja za cijepljenje", rekao je Beroš.









Naglasio je kako ima podršku premijera, “uzburkana su vremena i ne bih bio dobar kapetan kada bih sada otišao i razmišljam i dalje raditi svoj posao”.