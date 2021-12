BEROŠ NAKON SASTANKA VLADE I ŠEFOVA BOLNICA: ‘Spremni smo na velike brojeve’. Otkrio kada očekuju da će omikron ‘pokazati punu snagu’

Autor: Dnevno

Predsjednik Vlade Andrej Plenković održao je sastanak putem video-veze, zajedno s predstavnicima Stožera civilne zaštite, ravnateljima bolnica iz svih županija, kao i predstavnicima županijskih zavoda za javno zdravstvo.

Tema je funkcioniranje zdravstvenog sustava u okolnostima covid 19.

Nakon sastanka ministar zdravstva Vili Beroš daje izjavu.

“Svi smo suglasni da nam nedostaje stopa procijepljenosti, imamo dovoljno liječnika, kreveta, sestara. Budimo mudri, izaberimo struku, cijepimo se i omogućimo da pad hospitalizacije bude još veći. Potreba docjepljivanja booster dozom, to je neupitno i jasno ukazuje važnost, dokazano je da omikron imunološki izbjegava odgovor, no ako je netko cijepljen trećom dozom otporniji je od ostalih. Kreće inicijativa, zamolio sam sve ravnatelje da apeliraju na osoblje da se docijepi”, rekao je Beroš.

Govori posebna savjetnica ministra za sestrinstvo, Snježana Krpeta. Svi govornici uvjeravaju da je zdravstveni sustav spreman i za pojavu omikrona.

Što je s Arenom i šatorima pred Dubravom?

“Oni će ostati do daljnjeg jer nikad ne znamo što nas čeka, moramo biti spremni i na ugrozu veću no do sada”, rekao je Beroš.

Za ravnatelja KB Dubrava Lukšića, što očekuje u potencijalnom petom valu?









“Ima sličnosti u ovom trenu kao na početku epidemije, dosta je pitanja koja zahtijevaju odgovore što se omikrona tiče, on je zarazniji, nešto su blaže kliničke slike no s obzirom na izrazitu zaraznost za očekivati je veći broj bolesnika u bolnicama. Zato je važno cijepiti se trećom dozom”.

Je li Beroš planirao nagrade za zdravstvene djelatnike?

“Mislim da ćemo naći način kao Vlada zahvaliti svim zdravstvenim djelatnicima. Uveli smo covid nagradu za one koji neposredno rade s covid bolesnicima, no osim financijskih nagrada možemo razgovarati o drugim oblicima zahvale našim djelatnicima. Nepoznanica u kontekstu omikrona, pojavila se u JAR-u i krenula u daljnje širenje. Nekoliko je elemenata zbog kojih ne možemo situaciju preslikati na ovdje: tamo je ljeto, prevladava mlađe stanovništvo, zato moramo biti jako oprezni, no dobra je situacije što imamo jedan period, nekoliko tjedana prednosti nad zbivanjima u zemljama zapadne Europe gdje ćemo vidjeti kako se omikron ponaša u uvjetima zime i gdje vlada starije stanovništvo”, rekao je ministar.

Hoće li biti veći pritisak na bolnice, a manji na odjele intenzivne njege?









“Teško je reći. Zasad je jasno da je omikron daleko zarazniji, vjerojatno je da ćemo imati veći broj novozaraženih na dnevnoj bazi. Nova varijanta vrlo vjerojatno izaziva blage kliničke slike pa će možda manji dio završiti u bolnici. Moramo biti pripravni na sve, spremni smo na velike brojeve. Ako se sada odlučimo cijepiti, bit ćemo zaštićeni. Predviđanja epidemiologa je da će vjerojatno druga polovina siječnja biti kada će omikron pokazati punu snagu u Hrvatskoj”, kaže ministar.

O lokalnim čelnicima koji pozivaju na Novu godinu bez mjera

“Komentirali smo na sastanku smrtnost u RH, uspoređivali sa sličnim sustavima i ona nije dobra, jedan od razloga je procijepljenost. Od kada je cjepivo dostupno, svaki izgubljeni život je previše. Pozivamo ih da vode računa o svom stanovništvu, neka se postave sukladno preporukama struke. Mislim da to što Bulj najavljuje nije moguće bez zakonskih sankcija”.

473 000 osoba su cijepljene booster dozom, dodao je.