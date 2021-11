BEROŠ NAJAVIO NOVE MJERE KOJE NAS ČEKAJU: Jedna je šira upotreba covid potvrda…

Autor: M.P.

Ministar zdravstva Vili Beroš daje izjavu nakon sjednice Vlade.

“Imamo daleko manje hospitaliziranih nego na vrhuncu drugog i trećeg vala. Ali broj će zasigurno rasti. Reagirat ćemo kao vlada i stožer, usuglašavamo nove mjere i objavit ćemo ih sutra javnosti”, dodao je.

“Cjepivo je dizajnirano za drugu varijantu virusa, došlo je do mutacije, moramo biti sretni da s 75 posto učinkovitosti pokriva delta soj, o tome se moglo govoriti da je stari soj ostao u cirkulaciji. Molim naciju da vjeruje struci, ne mora ni meni, ali znanstvenicima i struci. Još jednom poruka, ne znam točan datum, ali Arena se može upogoniti u svakom trenutku u kojem je procijenjeno da će biti potrebno”, rekao je Beroš.

Komentirao je i preopterećenje u pojedinim bolnicama.

“Vidjeli ste da sam rekao za Zabok i druge bolnice u kojima je povećano opterećenje, daleko smo od maksimalnih opterećenja, imamo znatan broj respiratora, liječnika i kreveta, no u tom trenu je manje mjesta za pružanje ostale zdravstvene zašite, elektivne stvari koje mogu čekati, će čekati. Iako mislim da je i to loše. Možete biti u ovom trenutku mirni, ne znam što nam nosi budućnost, no značajno smo se ekipirali u kontekstu u kojem smo mogli. 40 posto necijepljenih je veliki rezervoar za širenje virusa, oni nisu ni na koji zaštićeni. Imamo zarazniju varijantu virusa no prošle godine, veliki su izazovi, odgovorit ćemo sutra novim setom mjera. Pokušat ćemo mjere prilagoditi trenutku. Onima koji su zaštićeni onemogućavati radne aktivnosti i sve ostalo bi bilo kontraproduktivno. Apeliram na sve da promisle koji je zaista razlog zašto se ne žele cijepiti. Mi cjepiva imamo, a ne želimo koristiti, time ugrožavamo svoje i tuđe zdravlje, ne shvaćam to”.

Jedan liječnik je rekao da je pacijent odbio respirator je on navodno ubija, Beroš je to komentirao.

“Svi lijekovi i aparatura je napravljena da pomogne da preživimo, respirator se koristi i kada je upalni proces toliko napredovao da bez potpore sama pluća nisu u mogućnosti preuzeti dovoljnu količinu kisika, nekad su te promjene tako napredovale da ni respirator ne može spasiti. Ja sam u medicini, neurokirurg sam, nisam se susreo sa slučajem da je respirator nekome pogoršao situaciju. To je dezinformacija, ali moram reći i da cjepivo i respiratori spašavaju živote. Šibenik je tražio dodatne respiratore, to će se događati sve češće”.

Kratko je rekao o novim mjerama:









“Jedna od novih mjera je šira upotreba covid potvrda”, rekao je Beroš i napomenuo da će detalje predstaviti sutra na Stožeru.