BEROŠ NA NJU GALAMIO PREKO TELEFONA, A DANAS SE SASTALI: ‘Dobila sam direktnu priliku da mu sve kažem! On može pokrenuti postupak da me se vrati!’

Autor: N.K

Bivša pročelnica Zavoda za radiologiju KBC-a Sestre Milosrdnice danas se sastala s ministrom Berošem koji je prije nekoliko mjesecu vikao na nju preko telefona.

Zadravec smatra da je protuzakonito smijenjena i da se protiv nje vodi hajka jer je ukazala na korupciju.

Danas je gostovala na RTL televiziji gdje govorila u susretu s ministrom.

“On može poništiti moju smjenu”

“Drago mi je da je ministar Beroš našao nakon skoro dva mjeseca događanja oko KBC-a vremena i saslušao je i moju stranu. Ono što je on do sad čuo je od one druge strane koja govori da nema nepravilnosti i mogao je čuti gospodina Dulibića, predsjednika Upravnog vijeća. Ja sam mu napokon imala njemu direktnu priliku. Sad sam mu rekla o kriminalnim radnjama u KBC-u i isto tako sam mu ukazala na nezakonitu moju smjenu za koju sam mu tražila i urudžbirala da po pravu nadzora utvrdi nezakonitosti moje smjene odnosno upravnog akta. On to po zakonu o općem upravnom postupku može učiniti. Znači, ta moja smjena je nezakonita i ministar može pokrenuti postupak, to mu zakon dozvoljava”, rekla je Zadravec i otkrila kako će ministar kontaktirati svoju pravnu službu.

Nadodala je kako ne želi još otkriti SMS i time skrenuti fokus “s ovih kriminalnih radnji”.