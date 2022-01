BEROŠ LIJEČNICIMA OBITELJSKE MEDICINE: ‘Ja sam u ratu protiv virusa, a oni su moji suborci. General mora donositi odluke, vojnici ga moraju slušati’

Autor: Dnevno.hr

Ministar zdravstva, Vili Beroš, nakon sjednice Vlade obratio se javnosti.

Kako je objavljeno, danas također imamo više od 9000 novih slučajeva zaraze koronavirusom.

Premijer Andrej Plenković je na sjednici Vlade objavio kako je Hrvatska danas prešla broj od 13 tisuća preminulih od ili s koronavirusom.

“Loše je da je postotak zaraženih među testiranima visok, stopa incidencije je visoka. Danas je 1755 hospitaliziranih, 67 manje nego jučer i 4 manje osobe na respiratoru nego jučer. Kao posljedicu djelovanja omikrona nemamo povećane hospitalizacije. Ako bi ovako ostalo još tjedan dana bio bih jako optimističan”, rekao je Beroš.

O kritikama liječnika obiteljske medicine zbog brzih antigenskih testiranja

Na brzim antigenskim testiranjima bilo je pozitivno 23 tisuća građana, 1,93 posto je postotak pozitivnih.

“Nalazimo se u izazovnom trenutku, raste broj novozaraženih u cijelom svijetu, moramo vidjeti hoće li rast broj hospitaliziranih. Epidemiolozi su promijenili strategiju testiranja, novi zahtjevi su da treba brzo testiranje. Svjedočimo da se do sada brza antigenska testiranja vrše u 1561 javnozdravstvenoj ustanovi, 370 ordinacija obiteljske medicine je do sada radilo taj posao, 558 stomatoloških i 17 ordinacija pedijatrija. Do sada nismo imali dojavu je li došlo do miješanja pacijenata i zaraze, naši liječnici znaju svoj posao i da se to može prevenirati. Moj zadatak je organizacijski odgovoriti na zahtjeve struke. Znam da su liječnici obiteljske medicine preopterećeni, no mi smo u izvanrednim vremenima. Moramo prioritizirati obaveze, akutna stanja su prioritet, nakon toga dolazi djelovanje po planu epidemije. Brzina detekcije sprječava širenje, to nam je cilj. Znam da rade sjajan posao, no molim ih da se organiziraju i pruže potrebnu zdravstvenu zaštitu. Jedino liječnici mogu odgovoriti na ove izazove. Organizacijski izazovi su tu, zato su svi ravantelji domova zdravlja dobili naputak. HZJZ morao je putem sjednice Upravnog vijeća donijeti odluku o novom postupku koji će biti plaćen, to je bio moj uvjet”, rekao je Beroš.

“Jasno je da nije dobro miješati pacijente, no ako planirate posao najavite da ćete zadnjih pola sata vršiti testiranje, time smo dobili da se brzi antigenski test čeka nekoliko sati. Možda je to najbolje u sat vremena preklapanja jutarnje i popodnevne smjene. Ravnatelji domova zdravlja također imaju organizacijsku ulogu. Jutros se otvorilo pitanje funkcioniranje covid ambulanti, svaki prekovremeni sat i testiranje će biti plaćeno. Što reći?”, rekao je ministar i na kritike liječnika obiteljske medicine da će biti teško organizirati testiranje u njihovim ordinacijama rekao:

"A kome bi bolesni građanin trebao otići ako ne svom liječniku? Znam da ima nelogičnosti u sustavu koje su generirane desetljećima, to mi je plan ispraviti, no apeliram da pomognemo epidemiolozima, ne mogu sami odgovoriti na ove izazove".









Ja sam u ratu protiv virusa, a oni su moji suborci, rekao je.

“General donosi odluke i mora ih donositi, one nekad mogu biti loše, no njegova vojska ga mora slušati. Rekao sam vam odluku i kako je donesena, trebamo brže i bolje testirati, ja to moram operacionalizirati. Mogu zamoliti liječnike da ne za sve, već za svoje osiguranike organiziraju testiranje”, dodao je.

Pitanja novinara

O dodatnom plaćanju testiranja

“U kontekstu traženja od ministra da se testira osiguranika mislim da se to treba neupitno napraviti, ali taj dodatni napor će biti plaćen, želim biti fer. Mislim da je cijena rada, oko 50 kuna, to određuje HZZO… ta cijena je vrijedila i prije, i onda će biti dodatno plaćena obiteljskim liječnicima koje molim da to rade dodatno”, rekao je.









O omikronu

“Želim vjerovati da ćemo doći do virusa koji će se brže širiti, ali izazivati blage kliničke slike, i svesti sve na endemijsku priču. Ali ajmo pričekati još neko vrijeme da vidimo što će omikron napraviti. Nadamo se da on neće izazvati teške kliničke slike. Čini se da sve ide dobrim putem, ali pričekajmo još par tjedana. Mišljenja sam da je on inicijalno uzrokovao teže kliničke slike, da bismo to već vidjeli. Ovaj današnji pad od 67 manje hospitaliziranih je sjajan. Malo prije sam rekao da je mogućnost da koronu pratimo kao gripu. Ne možemo glumiti da je nešto kao gripa, a završavaju nam stariji na respiratoru, velik broj”.

Ljudi nakon brzih testova ne mogu van države, zašto privatni labovi ne rade PCR na uputnice?

“Hrvatska je tražila od EU da brzi testovi vrijede i za putovanja, ali to je regulativa EK”.