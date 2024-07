Beroš komentirao napad na Rebru i otkrio što hakeri žele: ‘Nema razgovora s kriminalcima’

Autor: B. D.

Ministar zdravstva Vili Beroš dao je izjavu za medije nakon svečanosti dodjele Uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu u djelatnosti hitne medicine i novih odobrenja za samostalan rad medicinskih sestara i tehničara specijalista u djelatnosti hitne medicine

Goruća tema bio je hakerski napad na Rebru i ucjena hakerske skupine LockBit 3.0 koja tvrdi da je preuzela osjetljive podatke s rebarske baze podataka.

“Ova Vlada je u veljači ove godine usvojila novi Zakon o kibernetičkoj sigurnosti gdje imamo i nacionalni centar za kibernetičku sigurnost u okviru SOA-e. Na određenom profilu na internetu ta teroristička organizacija postavila je uvjete. Stav Vlade je da se ne razgovara s kriminalcima po tom pitanju”, izjasnio se ministar.

‘Kriminalci nalaze nove metode’

Na Twitteru nisu dostavljeni podaci koji bi sa sigurnošću utvrdili da oni imaju podatke hrvatskih građana. To će se forenzički ustanoviti i u tijeku je obrada nadležnih institucija. Napravili smo sve da podaci hrvatskih građana budu zaštićeni, ali ovi napadi nisu neuobičajeni. Kriminalci nalaze nove metode pristupanju podataka, događaju se i u Americi, Pentagonu”, istaknuo je Beroš.

“Moram apelirati na našu javnost da je loše čitati te podatke. Niti je moralno niti je etično. Oni neće biti objavljeni u javnom prostoru jer odgovornost medija je da štite podatke građana”, dodao je Beroš.









Beroš je potvrdio sumnje da je riječ o novčanoj ucijeni. “Što bi kriminalci tražili, novac”, jednostavno je rekao. Na pitanje može li sa sigurnošću tvrditi da nije došlo do curenja podataka građana kaže da to nije moguće sa sigurnošću utvrditi te da je u tijeku postupanje nadležnih institucija: “U tijeku je forenzička obrada samog napada, u ovom trenutku to nije moguće reći. Informacije koje su se pojavile na profilu organizacije ne odgovaraju istini”, kazao je.