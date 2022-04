BERO SE BUDI IZ ZIMSKOG SNA: Iščekuje dolazak ‘kapitalca’ i kreće u osvetu, Grbin i Tomašević glavne mete

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Nije uspio postati premijer ni svoju nekadašnju stranku izvući iz krize, ali bivši šef SDP-a Davor Bernardić po svemu sudeći od politike nije digao ruke. Motiv za to da ostane aktivan u politici Bernardiću je, kakve li ironije, dao njegov donedavni stranački predsjednik Peđa Grbin, pod čijom je upravljačkom palicom s još nekolicinom kritički nastrojenih SDP-ovaca izbačen iz stranke. Nezadovoljni bivši SDP-ovci ubrzo nakon tog Grbinova manevra koji, pokazat će se poslije, Grbinu nije donio ništa dobro, u Saboru osnivaju vlastiti Klub socijaldemokrata, kojim se SDP praktički podijelio na dvije stranke.

Iako su se socijaldemokrati nadali da će se tenzije s vremenom spustiti te da će uspjeti destabilizirati Grbina i vratiti se u stranku kojoj su neki od njih desetljećima pripadali, to se ipak nije dogodilo. Odbačenim SDP-ovcima postalo je jasno da će, s obzirom na novonastalu situaciju, morati donijeti odluku o nastavku svojih političkih karijera pa je pao dogovor o osnivanju udruge socijaldemokrata koja okuplja veliku većinu od 18 saborskih zastupnika Kluba socijaldemokrata. Prva podružnica udruge ovih je dana nimalo slučajno osnovana u Zagrebu.

Jasno je kako Bernardić osnivanjem udruge u glavnome gradu šalje poruku svojem bivšem šefu Grbinu, ali i aktualnoj gradskoj vlasti predvođenoj Tomislavom Tomaševićem i njegovom platformom Možemo. Cilj je Davora Bernardića i njegovih suradnika da s vremenom udruga socijaldemokrata preraste u ozbiljnu i kvalitetnu lijevu stranku koja počiva na socijaldemokratkim načelima i koja će se baviti stvarnim problemima građana, otvarajući teme koje su primjerene ljevici.

Nisu sretni

Nadaju se kako bi udruga koja će se uskoro pretvoriti u stranačku zagrebačku organizaciju oko sebe mogla okupiti još SDP-ovaca koji nisu zadovoljni Grbinom, ali i SDP-ovaca koji nisu zadovoljni time što su u glavnome gradu postali manjinski partneri platforme Možemo s kojom novi šef zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac nastoji redefinirati odnos, iako su u samom SDP-u sve manje oduševljeni svojim koalicijskim partnerom i načinom na koji ih tretiraju Možemo i Tomašević.

Zato je Bernardić oduševljen idejom o novoj, vlastitoj političkoj stranci koja bi trebala zaživjeti do kraja godine. Svjestan je kako se tu radi o velikom i opsežnom poslu te da će mu za to trebati financijska pomoć, ali i infrastruktura, što je ujedno najveća SDP-ova prednost, no on se pouzdaje u iskustvo i provjerene kadrove s kojima surađuje. Među socijaldemokratima vlada uvjerenje da bi im se uskoro trebao pridružiti i u SDP-u marginalizirani primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, a predviđa se da bi u redove ove nove stranke trebalo stići i oko četiri tisuće bivših članova Partije koji su prošlog ljeta bjesomučno izbacivani iz stranke.

Iako ima velike ambicije, Bernardić nije prvi čovjek udruge, tu poziciju socijaldemokrati su prepustili svojem iskusnom kolegi Davorku Vidoviću, dok je Bernardić potpredsjednik i koordinator udruge za Zagreb. Očekuje se da će se Bernardiću u Zagrebu pridružiti i prekaljeni SDP-ovac, profesor Rajko Ostojić, a u njegovu timu je i bivši SDP-ov tajnik Nikša Vukas. Uz Bernardića, potpredsjednica udruge je i saborska zastupnica Ivana Posavec Krivec, dok je članica izvršnog odbora udruge Vesna Nađ.

Očekivano, koordinaciju udruge u Osijeku trebao bi preuzeti bivši SDP-ovac Domagoj Hajduković, koji je stranku napustio samoinicijativno, nezadovoljan odnosom prema kolegama, a da će u novoj udruzi biti kritični prema aktualnoj zagrebačkoj vlasti, dalo se naslutiti i na samom predstavljanju, na kojem se oglasila zastupnica Nađ.

“Motiviraju nas isprike vladajućih u Zagrebu za nečinjenje i pozivanje na nasljeđe pokojnog gradonačelnika Bandića, neznanje da se u Gradu Zagrebu organizira učinkovita javna uprava te nedostatak hrabrosti da se uhvate ukoštac s nagomilanim problemima”, nabrojala je Nađ vrlo izravno kritizirajući Tomaševića, kojim nije oduševljen ni Bernardić. On je uvjeren da iza pokušaja njegove marginalizacije stoji predsjednik Zoran Milanović s kojim se povezivala i Tomaševićeva platforma Možemo.

Igraju na Možemo

Sugovornici bliski Bernardiću svjesni su da on nikada nije uživao predsjednikove simpatije, a jednako tako vrlo dobro znaju da Klub socijaldemokrata te udrugu socijaldemokrata aktualno vodstvo SDP-a nikada neće prihvatiti za svojeg koalicijskog partnera s kojim bi se eventualno uključili u proces rušenja HDZ-ove Vlade i premijera Plenkovića. Bernardić i Davorko Vidović zbog toga i jesu spremni graditi vlastitu političku opciju, s kojom se neće oslanjati na koalicije s manjim političkim strankama onako kako su to činili u vrijeme kada su bili članovi i rukovodeći u SDP-u.





Umjesto da se bave koalicijskim potencijalom, socijaldemokrati su se odlučili pozabaviti sami sobom, Bernardiću je cilj već sada krenuti u obilazak cijele države, ti obilasci intenzivirat će se u ljetnim mjesecima, kada su naumili prije svega širiti vlastite organizacije i osnivati podružnice udruge. Tek će tada, ovisno o broju članova koji im se budu pridruživali, odlučivati o daljnjem smjeru djelovanja, no namjera im je u svakom slučaju okupiti lijeve intelektualce, formirati vlastiti plan i program, a onda u doglednoj budućnosti i sudjelovati na parlamentarnim izborima. U tome bi im, nesvjesno, trebao pomoći i Tomašević, koji se sve teže snalazi sa zagrebačkim problemima. S obzirom na to, socijaldemokrati se nadaju padu njegova rejtinga, ali i padu rejtinga platforme Možemo, čiji prostor na lijevoj političkoj sceni namjeravaju preuzeti predstavljajući se kao ozbiljna opcija s ozbiljnim i iskusnim kadrovima koji su se u politici i na ljevici već profilirali.