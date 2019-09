Bernardić progovorio o povezanosti HVIDRA-e, HDZ-a i SDSS-a! ‘Veže ih ista želja!’

Autor: Dnevno

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je dnevno političke teme, među kojima i najnoviji obračun HVIDRA-e i SDSS-a, gostujući na N1 televiziji.

Bernardić smatra nedopustivim da čelnici HVIDRA-e izjavljuju da SDSS nije poželjan u Hrvatskoj. “Najvažnije je smiriti tenzije i smiriti napetost koja vlada i početi se baviti problemima koje muče društvo, a to je korupcija kao rak rana, siromaštvo, nezaposlenost i male plaće i mirovine i to su teme na koje želim staviti naglasak”, rekao je predsjednik SDP-a.

“HVIDRA je na neki način povezana s vrhom HDZ-a, predsjednik je Josip Đakić, saborski zastupnik HDZ-a i postavlja se pitanje da li onda do cijele hajke prema SDSS-u dolazi iz same vladajuće koalicije, a čini se da dolazi. Kakva je to koalicija? Njih jedino veže snažna želja za ostankom na vlasti, osobnim interesima i nikad većoj korupciji”, tvrdi Bernardić.

“Sabor je postao jedno ruglo, oličenje političke trgovine, 28 zastupnika je promijenilo dresove. Politička korupcija održava ovu najkorumpiraniju Vladu u hrvatskoj povijesti na vlasti i za građane ove zemlje bilo bi higijenski i nužno što prije raspisati prijevremene parlamentarne izbore”, istaknuo je. Kaže da su u SDP-u predložili nekoliko zakonskih rješenja u borbi protiv korupcije te da su danas poslali u proceduru njihov zakon o izboru predsjednika republike jer ne žele krađu na izborima.

Za braniteljsku populaciju i Domovinski rat kaže da su to kompleksna pitanja. “Domovinski rat je bio obrambeni i ujedinio je sve pa i one suprotnih ideoloških stajališta.” Ne želi da se fašizam veže za Domovinski rat i zato je “važno ukloniti Za dom spremni iz javnog prostora”, rekao je Bernardić. Misli da se ne bi tada ni događali incidenti i da bi tada i klima prema drugima i drugačijima bila jednostavno bolja i normalnija. Kaže da u stečena prava branitelja ne bi dirali, ali da treba provjeriti kako su neki ostvarili status. “Mora se znati tko je branitelj, a tko nije i tko je svoj status pošteno zaslužio, a tko je prevario državu.”





Dotaknuo se i predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića i činjenice da nije rekao za koga je radio kao konzultant. Tvrdi da je njegov osobni stav, da sve mora biti transparentno i javno kada je u pitanju funkcija predsjednika republike, ali i da je činjenica da radi posao s kojim zarađuje kruh i zakoni tržišta su drugačiji nego ono što je u javnom prostoru. “Postoje ugovorne obveze koje predviđaju tajnost i to moramo poštovati”, kaže Bernardić.

Istaknuo je da bi se sa SDP-ovim poreznim izmjenama plaće povećale za 300 do 500 kuna za više od 700.000 građana već sljedeći mjesec da ima volje vladajućih. Dodaje i da imaju planove i za zdravstvo, tržište nekretnina, subvencije za najam stanova itd.

Žalio se na prvostupanjsku presudu za duševne boli koje je uzrokovao bivšem Vladinom povjereniku u Agrokoru Anti Ramljaku pa je to sada na Vrhovnom sudu. “Kompanija je prezadužena, sad je svima jasno da se novac iz kompanije izvukao i utrpao u privatne džepove do toga da je upitno i da li je nagodba provedena, preispituje se provedba, sve to govori u prilog tezi da sam bio u pravu. Pravda i istina su spore, ali dostižne i vrijeme će pokazati da sam bio u pravu u svemu što sam rekao”, zaključuje Bernardić.