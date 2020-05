Bernardić: ‘Plenković se skriva iza svog rektalnog alpinista Gordana Jandrokovića’

Autor: dnevno

SDP je na današnjoj konferenciji za novinare predstavio svoj paket interventnih mjera u području socijalne zaštite, a predsjednik stranke Davor Bernardić optužio je Vladu da je prekasno reagirala na situaciju u vezi koronavirusa te dodao da Hrvatskoj prijeti gospodarska katastrofa.

“Hrvatska uopće nije iskoristila europske fondove. Taj postotak iskorištenosti je mizeran. A upravo su nam europski fondovi instrument koji možemo iskoristiti u prevladavanju ove krize. Hrvatska to nije učinila, ali SDP to planira učiniti, pogotovo zato što će dio tih sredstava iz europskih fondova moći biti stavljen na raspolaganje onome što mi predlažemo, a to je fond solidarnosti za one koji su najugroženiji posljedicama pandemije, odnosno covida-19”, rekao je Bernardić.

Također je poručio da Hrvatska ne smije biti talac pozdrava ‘Za dom spremni’ i „neodlučnog premijera Andreja Plenkovića koji se skriva iza svog rektalnog alpinista Gordana Jandrokovića“, dodavši da ustaškom pozdravu nema mjesta u javnom prostoru.

„Svima u Hrvatskoj je jasno da, nakon što se ova tema tri dana potencira u medijima, iza ove provokacije i u Okučanima i u Jasenovcu i Borovu Selu u Plenkovićevoj kuhinji stoji HDZ. To rade kako bi povratili dio desnih glasova jer nemaju nikakv odgovor na trenutačnu krizu, nemaju nikakav plan za najugroženije građane i nisu u Hrvatskoj proveli nijedni reformu. Oni već 30 godina parazitiraju na ovoj temi, a potvrda toj tezi je u onoj slici od jučer. Oni u službenoj objavi HDZ-a de facto potvrđuju da tri dana koriste ovu ciljanu kampanju ne bi li povratili dio izgubljenih glasova koje im je uzeo Škoro“, rekao je Bernardić.

Na konferenciji za novinare dao je svoje viđenje zašto je predsjednik Republike napustio Okučane, a on nije Borovo Selo iako su na oba događaja bile jasno vidljive i zastave i majice s pozdravom ‘Za dom spremni’.

„Milanović je postupio ispravno jer su provokatori pokušali iskoristiti državni protokol po nalogu Plenkovića. To je nešto što se ne može dogoditi, ne može se slučajno unutar protokola dogoditi takva provokacija“, rekao je Bernardić.