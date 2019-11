Bernardić izrešetao Plenkovića na saborskom aktualcu: ‘Vi ste Sanaderov učenik, ratni profiter bio je vaš mentor!’

Današnji Aktualni sat u Saboru, kao što to već biva, buran je od ranog jutra, a zaiskrilo je kada je pitanje premijeru Plenkoviću postavio šef SDP-a Davor Bernardić.

“Stanje u državi nije dobro. Institucije se urušavaju, sigurnosni sustav je u rasulu, kriminalci sigurno šeću okolo. Nezadovoljstvo građana je svakim danom sve veće, a vrhunac je bio prosvjed na kojem je sudjelovalo 50.000 ljudi, profesora i građana. Tom je prilikom jedan učitelj kazao da obrazovne reforme nema te je ukazao na sve probleme s kojima se prosvjetari suočavaju”, kazao je Bernardić u uvodu pa na kraju pitao Plenkovića: “Moje je pitanje zašto ste nahuškali policiju na učitelje, zašto ste ih popisivali nakon prosvjeda?”

Plenković mu na to nije ostao dužan, pa je odgovorio:

“Vidite, vi spadate u ove koji će crtati Hrvatsku nekim katastrofičnim perom i pokušati sve loše prikazati, to možete kao oporbeni zastupnik”, odgovorio mu je Plenković pa nadodao kako je ova Vlada puno bolja od bivše SDP-ove, osvrnuvši se na povećanje plaća prosvjetarima, ali i ostalima u javnom i državnom sektoru.

“Vas će se sjećati kao Vlade koja je ukinula božićnice, regres, srezala troškove prijevoza. To je vaše postignuće, a ljudi koji prate tu temu to znaju”, odgovorio mu je Plenković.

“U mandatu ove Vlade, plaća u javnom i državnom sektoru narasti će za 23,1 posto. To se nije događalo redovito, a kamoli u vašim mandatima. To je danas na stolu i to je odgovorna i ozbiljna politika”, kazao je Plenković.

Bernardić nije bio zadovoljan odgovorom na pitanje te mu je kazao kako je izbjegao odgovoriti zašto je policija popisivala radnike koji su bili na prosvjedu. “Lagali ste kada ste rekli da nema novaca za povećanje, a onda ste izašli i kazali da ima novaca za povećanje svih plaća. Kasnili ste na sastanak sa sindikatima. Ovi su pregovori bili jedan igrokaz i farsa”, odgovorio mu je Bernardić pa nadodao kako je sve to premijer sigurno naučio od bivšeg šefa HDZ-a, Ive Sanadera. “Bili ste učenik Sanadera. Čovjek koji je optužen za ratno profiterstvo bio je vaš mentor”, optužio je Bernardić Sanadera.