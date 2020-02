BERNARDIĆ BI ZBOG OVOGA MOGAO PROPASTI: Ova mana mogla bi ga povući na dno, ali on ima tajno oružje u rukavu!

Profesorica političke komunikacije Nikolina Borčić je u Novom danu N1 televizije razgovarala o predstojećim unutarstranačkim izborima u HDZ-u, ali osvrnula se i na Davora Bernardića te otkrila kakav je zapravo govornik ovaj šef SDP-a.

Što se Bernardića tiče, on nije najbolji govornik, kaže Borčić, ali njih ionako u Hrvatskoj nema puno. I ovdje veliku ulogu igra percepcija, tvrdi Borčić te smatra da ljudi već kada krenu slušati Bernardrića očekuju lošeg govornika i to posljedično dovodi do još gore percepcije.

“Bernardić, bez daljnjega, nije karizmatičan govornik, ali takve mi u Hrvatskoj uglavnom ni nemamo. Teško izražava svoje stavove, nije sjajan govornik, ali mislim da je njegova velika prednost činjenica da zna prepoznati tko je za koju poziciju i tko može ostvariti kakav rezultat.”

“Ako taj dio bude komunicirao kroz programe i pokaže ljude koje ima oko sebe, koji mogu pokazati određene politike, to mu je definitino plus“, ističe Borčić.

“Kada analizirate medijske tekstove, uz njegovo ime se usidrila takva percepcija da nije dobar govornik. Njegov najveći problem u komunikaciji je da ide preširoko”, smatra Borčić.