BERLIN NA NOGAMA ZBOG MRTVOG RUSA! Tajne službe kod Merkel, policiji su ruke zavezane! Svi pričaju o njegovom ocu

Autor: D.V

Beživotno tijelo 35-godišnjeg muškarca pronađeno je u rano jutro 19. listopada ispred zgrade ruskog veleposlanstva u centru Berlina, tik do ulaza u konzularni odjel. Čovjeka kojemu nije bilo spasa pronašli su policajci, a ubrzo se otkrilo kako se radi o akreditiranom ruskom diplomatu koji je već dvije godine stacioniran u njemačkoj metropoli na poziciji ‘drugog tajnika veleposlanstva’. No, iako se isprva pisalo da je Rus pao kroz prozor, interpretacija i pozadina događaja još uvijek su predmet rasprava određenih krugova, piše Deutsche Welle, a o smrti tajnika pričalo se tijekom predstavljanja tjednog izvještaja o stanju tajnih službi u Uredu kancelarke Angele Merkel.

Važno je pritom dodati i kako, s obzirom na diplomatski imunitet, berlinska policija ne smije raditi na istrazi slučaja, a posmrtni ostaci 35-godišnjka već su prebačeni u Rusiju. Njemačke tajne službe, doznaje DW, i dalje se pitaju je li moguće da je diplomatski status tog čovjeka bio ustvari samo paravan te da se zapravo radilo o ruskom špijunu.

Otac progoni teroriste

Dotični muškarac bio je u službi i u drugim zemljama, između ostaloga i u Austriji, a njegov je otac visokorangirani suradnik ruske obavještajne službe FSB. On je, kako navodi medij, šef odjela koji je između ostaloga zadužen za progon, čak i ubojstva terorista, kao i deklariranih neprijatelja države i Ustava. Njemačke sigurnosne službe polaze od toga da to ne mora nužno značiti da je i njegov sin, koji je pronađen mrtav u Berlinu, doista radio za FSB te da je ovaj diplomat u Njemačkoj bio aktivan po nalogu FSB-a.

Također ništa ne ukazuje na to da je imao veze s ubojstvom jednog čečenskog egzilanta, koji je u ljeto 2019. likvidiran u berlinskom parku Kleiner Tiergarten. No, nije isključeno da je on radio za neku drugu rusku tajnu službu.

DW piše kako gotovo svaka država koja u Njemačkoj ima svoje veleposlanstvo osim diplomata akreditira i službene predstavnike svojih sigurnosnih službi, pa se veleposlanstva i konzulati na neki način gledaju kako uporišta obavještajnih službi, tj. ‘Legalresidentur’, legalno predstavništvo tajne službe u inozemstvu.

Diplomacija paravan za špijunažu?

Pored njih često postoje i drugi obavještajci, koji nisu prijavljeni kao takvi, već su ‘prerušeni’ u diplomate. Upravo u slučaju Rusije bi broj tih kamufliranih špijuna mogao biti, kako se sumnja, prilično velik. Pretpostavlja se da čak četvrtina diplomatskog osoblja špijunira za rusku ‘domaću’ tajnu službu FSB, za inozemstvo SVR ili za vojnu tajnu službu GRU.

Diplomatski status te špijune u Njemačkoj štiti od kaznenog progona, ali su oni ipak na ‘meti’ kontrašpijunaže njemačke Službe za zaštitu ustavnog poretka – nadzor agenata, prisluškivanje telefona i nadgledanje pošte već godinama je svakodnevni posao čuvara ustavnog poretka.

Što se točno dogodilo 35-godišnjem sinu ruskog obaviještajca još uvijek nije otkriveno, no čini se da malo tko doista vjeruje da je njegova smrt nesretni slučaj…